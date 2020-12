Allgemein | STAR NEWS

Gwyneth Paltrow: Nach Oscar-Gewinn wurde Hollywood langweilig

DE Showbiz - Eigentlich sollte man doch meinen, dass eine Oscar-Prämierung mit 26 Jahren einen Schauspieler beflügelt wie kaum ein zweiter Preis. Doch bei Gwyneth Paltrow (48) blieb der schöpferische Höhenflug anschließend aus.

"Ich schauspielere nicht gern"

Sie kassierte den begehrten Goldjungen für ihre Rolle in 'Shakespeare In Love', der 1998 das Kinopublikum verzauberte. Doch nach Freudensprüngen war dem Star anschließend nicht zumute, wie er jetzt in einem Interview in der 'Quarantined With Bruce'-Show verriet.

"Wer schon mit 26 Jahren ins Schwarze trifft und (…) eigentlich gar nicht so gern schauspielert, für den stellt sich dann die Frage 'Und wer soll ich jetzt sein?'"

Zum Druck, fortan ständig im Rampenlicht zu stehen, kam auch noch die Zusammenarbeit mit dem verurteilten Sexverbrecher Harvey Weinstein (68), dem Produzenten des Erfolgsfilms, der Gwyneth ihren Oscar einbrachte. Auch sie berichtet, Opfer seiner unerwünschten Avancen gewesen zu sein. Die Schauspielerei verlor nach diesen Erlebnissen schnell ihren Glanz.

Gwyneth Paltrow hat ihr zweites Standbein gefunden

Und dann war da noch das gesteigerte Interesse an Gwyneths Privatleben. Die Öffentlichkeit wollte jede Einzelheit ihrer Beziehungen mit ihren Kollegen Brad Pitt und Ben Affleck ausgeleuchtet wissen. Jedes Mal, wenn es eine Entwicklung gab, sei sie in den Schlagzeilen gelandet. Die Filmwelt sei eben sehr unbeständig, immer auf der Suche. "Es ist schwer, Wurzeln zu schlagen. Dabei bin ich so häuslich. Ich bin gern mit alten Freunden zusammen, koche und drücke meine Kinder. Ich will nicht sechs Wochen lang in einem Budapester Hotelzimmer hocken."

Kein Wunder also, dass die Leinwandschönheit heutzutage nur noch selten vor die Kamera tritt und sich statt dessen lieber dem Ausbau ihres Lifestyle-Portals Goop kümmert, welches sie seit der Gründung 2008 beständig ausbaut. Auch wenn ihr Hollywood-Ruhm Gwyneth Paltrow sicher ein KLEIN wenig dabei half, es zum Erfolg zu machen...