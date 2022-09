Allgemein | STAR NEWS

Gwyneth Paltrow macht sich nackt: Ihren 50. feiert sie mit Aktfotos

DE Showbiz - Während andere Menschen schwanken, ob sie zu ihrem 50. Geburtstag eine Party feiern oder es doch bei Kaffee und Kuchen belassen sollten, hatte Gwyneth Paltrow ganz andere Ideen. Anlässlich ihres runden Geburtstages, den sie am 27. September feierte, ließ sie sich im Stil des Bond-Girls aus Goldfinger hüllenlos ablichten.

Goldene Gwyneth Paltrow in Goop

Auf ihrer Wellness-Website 'Goop' zeigt die Oscar-Gewinnerin Schnappschüsse aus ihrem Shoot mit Andrew Yee, für den ihr halber Körper mit goldener Farbe bemalt wurde. "Goldfinger meets 2022" taufte sie das Unterfangen und erklärte im Vorfeld: "Alles, was ich weiß, ist, dass sie mich golden anmalen und dass ich nackt sein muss… Ich fühle mich so gut, wo ich 50 werde, und das soll dieses Gefühl von Energie und Optimismus ausdrücken, das ich gerade erlebe. Es geht mehr um den weiblichen Blick und einfach nur um Spaß." Während Gwyneths Team verriet, welche Produkte für die Körperkunst zum Einsatz kamen, drängte sich eine weitere Frage auf – nämlich ob das wohl die letzten Nacktfotos sind, die wir von ihr zu sehen bekommen. Gwyneth will sich wohl noch nicht so festlegen: "Ich glaube, Altern ist etwas Wunderschönes. Wir müssen nur unsere Wahrnehmung ändern. Während du immer mehr du selbst wirst, öffnet sich dein Leben wirklich."

40 war schlimmer als 50

Auch auf Instagram postete der Star ein Bild als Golden Girl, und die begeisterten Kommentare von Berühmtheiten wie Naomi Watts und Michelle Pfeiffer ließen nicht lange auf sich warten. Auf dem 'Goop'-Account erschienen ebenfalls Fotos, die mit den Worten versehen waren: "Es gibt Geburtstagsanzüge und es gibt Geburtstagsanzüge. Herzliche Glückwünsche zum 50. Geburtstag, GP." Und in einem 'Vogue'-Interview gestand Gwyneth, dass sie ihr 40. viel schlimmer mitgenommen hatte als ihr 50. "Ich fühle mich großartig. Ich bin sehr glücklich und erfüllt und habe keine Angst, und merkwürdigerweise bin ich nicht ausgerastet", sagte Gwyneth Paltrow mit einem Lächeln. Gar nicht auszudenken, wie ihr 60. Geburtstag dann wird.

Bild: Sara De Boer/startraksphoto.com