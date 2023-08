Allgemein | STAR NEWS

Gwyneth Paltrow macht Pause: Ein Sommer ohne Social Media

DE Showbiz - Gwyneth Paltrow (50) hat eine Weile genug vom ständigen Bespielen ihrer Social-Media-Kanälen. Die Schauspielerin ('Iron Man') will für einige Zeit ihre Ruhe haben.

Vollmond-Energie

Die Unternehmerin teilte am Mittwoch (2. August) auf Instagram ihren über 8,3 Millionen Followern mit, dass sie sich für eine unbestimmte Zeit eine Pause von den sozialen Medien nehmen wird. "Ich nehme diese Vollmond-Energie mit in meine Social-Media-Pause", schrieb die Darstellerin neben ein Bild von sich vor einem Vollmond. Sie fügte hinzu: "Ich werde daran arbeiten, präsent zu sein. Einen schönen Sommer." Die Amerikanerin erhielt in den Kommentaren Unterstützung von Freund*innen und Fans sowie mehrere Bitten, online zu bleiben. Michelle Pfeiffer schrieb: "Gut für dich". Währenddessen kommentierte ein Fan: "NOOOOOO DONT LEAVE US. aber ich verstehe dich."

Gwyneth Paltrow lädt zu sich ein

Als Trost gibt es nun aber die Möglichkeit, einen Abend mit dem Hollywoodstar und seinem Ehemann Brad Falchuk zu verbringen.

Stunden vor ihrer Ankündigung verriet die Beauty-Geschäftsfrau via Instagram, dass sie eine Partnerschaft mit Airbnb eingeht, um ihr Gästehaus im kalifornischen Montecito zu vermieten. Am 9. September ist es soweit. “Ich hatte die brillante Idee, etwas zu tun, um die Welt ein bisschen weniger einsam zu machen, und deshalb lade ich euch ein, eine Nacht in meinem Gästehaus in Montecito zu verbringen", schrieb sie. Am 15. August wird Gwyneth Paltrows Buchungsoption um 10 Uhr Ortszeit und 19 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet.

Bild: Media Punch/INSTARimages