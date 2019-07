Allgemein | STAR NEWS

Gwen Stefani versetzt ihre Fans in Sorge

DE Showbiz - Hat sich Gwen Stefani (49) etwa zu viel zugemutet? Wie die Sängerin (‘The Sweet Escape‘) nun auf Instagram verkündete, muss sie ihren Auftritt in Las Vegas am Mittwoch [24. Juli] kurzfristig absagen. Dort wird sie noch bis zum 2. November in einer Dauershow im Zappos Theater zu sehen. Als einzige Erklärung fügte die Musikerin hinzu, dass sie sich nicht gut fühle. "An alle, die zur Show am Mittwoch gekommen wäre: Es tut mir so leid. Ich werde alles dafür tun, damit ich am Freitag zurück auf die Bühne kann", entschuldigte sie sich bei ihren Fans.

Genesungswünsche von Kris Jenner und Co.

Klar, dass ihre Follower daraufhin mit besorgten Kommentaren reagierten. "Es ist stets wichtig, deine eigene Gesundheit an erste Stelle zu setzen", lobte ein User ihre Entscheidung, sich wohlverdiente Ruhe zu gönnen. Auch die Promi-Gemeinde schickte der blonden Schönheit einen virtuellen Blumenstrauß. "Gute Besserung, hübsches Mädchen!", schrieb so Kris Jenner. Designer Jeremy Scott konnte sich dem nur anschließen: "Wir lieben dich, Gwen!" Dass es der Künstlerin wirklich schlecht zu gehen scheint, bestätigte die amerikanische Youtuberin Kandee Johnson: "Normalerweise bist du ein starker und wunderbarer Mensch, der unaufhaltsam ist!"

Zu viel Druck für Gwen Stefani?

Bereits seit Juni 2018 steht die Partnerin von Blake Shelton in ‘Sin City‘ auf der Bühne. Damals bezeichnete sie es als "unglaubliche Ehre", eine eigene Dauershow zu bekommen. "Ich hätte nie erwartet, eine Show für Vegas zu kreieren und ich kann es nicht erwarten", freute sie sich auf Twitter. Bleibt nur zu hoffen, dass sich Gwen mit dem Engagement nicht zu viel Stress aufgebürdet hat. Eine kurze Auszeit dürfte wohl genau das Richtige für den Star sein…

