Gwen Stefani: Brillendesignerin aus Leidenschaft

Gwen Stefani (49) braucht ne Brille – aber bitte eine stylische.

Handtaschen, Kleidung oder Schmuck: Unzählige Musikstars haben sich als Designer erprobt, um ihre modischen Visionen zu verwirklichen. Auch Sängerin Gwen Stefani ('Hollaback Girl') hat sich bereits in der Fashionbranche etabliert. Doch als sie im Alter eine Sehschwäche entwickelte, hatte sie vor allem einen Wunsch: Brillen in allen Variationen zu entwerfen, mit denen sie ihrem Look auch mit Gläsern treu bleiben konnte. Gesagt, getan: Mit dem Brillenvertreiber Tura brachte die Musikerin 2016 eine Brillenkollektion auf den Markt. Und diese wird nun um ein paar stylische Sonnenbrillen reicher.

Im 'ET Online' Interview schwärmt Gwen über ihre glasige Leidenschaft: "Ich bin bereits mein ganzes Leben ein großer Sonnenbrillen-Fan und hatte das Glück, dass mir Menschen immer wieder welche schenkten. Wenn du Sonnenbrillen trägst, zeigen sie ganz genau, was für eine Persönlichkeit und was für einen Style du hast."

Ihre Sehschwäche habe die 49-Jährige endgültig motiviert, in das Business einzusteigen: "Der Zeitpunkt, an dem ich anfing, Brillen zu entwerfen, war auch der Zeitpunkt, an dem ich eine brauchte. Also fragte ich mich: Was würde ich tragen, wenn ich eine Brille tragen muss?"

Noch nie waren Gläser so angesagt. Gwen Stefani setzt Trends und weiß, wie man sich in Szene setzt: am Besten mit einer stylischen Sonnenbrille.

