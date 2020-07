Allgemein | STAR NEWS

Guido Maria Kretschmers neue Show: Strippen gegen den Krebs

DE German Stars - Ende des Jahres wird eine neue Show mit Guido Maria Kretschmer (55) produziert. Fans dürfen sich auf viel nackte Haut freuen, auf Joachim Llambi (56), Motsi Mabuse (39) und einen guten Zweck. Mit dem Striptease soll nämlich gegen den Krebs gekämpft werden.

Guido Maria Kretschmer und viel nackte Haut

Beliebt ist der Designer Guido Maria vor allem für 'Shopping Queen', doch in den kommenden Monaten darf er sich an einem neuen Format versuchen. Es ist etwas völlig neues für Guido, denn in der neuen Sendung, die den Titel 'Jetzt ist Showtime – Stars gegen Krebs' tragen soll, wird sich nicht etwa an- sondern ausgezogen. Das soll folgendermaßen präsentiert werden: Wie 'Bild am Sonntag' berichtet, werden sich acht prominente Frauen und acht prominente Männer bereit erklären, für die Zuschauer zu strippen. Der Striptease wird ihnen von 'Let's Dance'-Juroren Motsi Mabuse und Joachim Llambi beigebracht.

Viel beschäftigt

Motsi und Joachim sind nicht zufällig ausgewählt worden: 'Jetzt ist Showtime' wird von Seapoint produziert, der gleichen Firma, die auch für 'Let's Dance' verantwortlich zeichnet. Ein Ausstrahlungsdatum steht noch nicht fest, die ersten beiden Folgen sollen Ende des Jahres aufgezeichnet werden. Die Namen der Prominenten, die sich für die Krebsvorsorge einsetzen und dabei blankziehen sollen, stehen allerdings noch nicht fest. Wer Fan von Guido Maria Kretschmer ist, kann sich derweil noch auf ein weiteres neues Programm freuen, denn in 'Guidos Deko-Duell' wird er sich 2021 dem Thema Dekoration annehmen.