Guido Maria Kretschmer: Bei diesen Modetrends versteht der Designer keinen Spaß

DE Deutsche Promis - Wenn man modische Peinlichkeiten nur lang genug erträgt, werden sie irgendwann doch wieder cool — man denke nur an Schlaghosen. Doch es gibt wiederkehrende Trends, die so gar nicht gehen, findet Guido Maria Kretschmer (58).

“Gegen die Zündschnur am Hinterkopf”

Zum Beispiel eine Frisur, die einfach nicht totzukriegen ist. "Also ich bin gegen die Zündschnur am Hinterkopf“, erklärte der Designer und Moderator im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Vokuhila ist eigentlich böse, weil man denkt: 'Von vorne ist es gut, und von hinten denkt man, der Schwanz muss ab'.“ Auch beim Klassiker "Socken in Sandalen" winkt er ab, auch wenn diese einstige Modesünde mit originellen Socken bei vielen salonfähig geworden ist. Dass sei ein angesagter Trend, gibt der Modemacher zu. "Aber er wird dadurch nicht attraktiver, muss ich sagen. Für mich ist das etwas, das hoffentlich wie Corona vorbeigehen wird."

Guido Maria Kretschmer hat Grund zum feiern

Was für Guido Maria Kretschmer allerdings so schnell nicht vorbeigehen wird, ist die Liebe zu seinem Mann Frank Mutters. Die hält nämlich schon seit mehreren Jahrzehnten, und diese Woche feierte das Paar Jahrestag. Auf Instagram teilte der 'Shopping Queen'-Juror ein Throwback-Foto der beiden aus den Achtzigern, auf dem sie mit wild-wuschligen Haaren und breitem Grinsen zu sehen sind. “Mein Frank und ich sind heute 38 Jahre zusammen…Lang lebe die Liebe!!" heißt es in der Bildunterschrift. Ein zweites Bild neben der gleichen Unterschrift zeigt das Paar in der Gegenwart. Kein Wunder, dass auch viele Kolleg*innen gratulierten, darunter Moderatorin Marlene Lufen. "Eure Liebe ist Inspiration", freute sie sich mit Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer.

