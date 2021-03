Allgemein | STAR NEWS

Guido Maria Kretschmer: Wer abwertend mit Frauen spricht, wird rausgeschickt

DE Deutsche Promis - Guido Maria Kretschmer (55) liegt viel daran, dass sich Frauen auf ihre Art entfalten können. So unterstützt der Designer die Initiative 'Stand Up' von L'Oréal Paris und Hollaback!, die aufklären will, wie man sich bei sexueller Belästigung verhält oder was zu tun ist, wenn man Zeuge eines solchen Vorfalls wird.

"Nicht der normale Lauf der Dinge"

Eine Kampagne, die gerade zur richtigen Zeit kommt, glaubt der 'Shopping Queen'-Star. Denn wenn allmählich der Lockdown gelockert wird, werden wahrscheinlich viele Menschen nach über einem Jahr Isolation über die Stränge schlagen. "Wenn alle wieder auf Teufel komm raus unterwegs sind, könnten viele Menschen noch mehr die Grenzen überschreiten", so der Modeschöpfer im Gespräch mit 't-online'. Viel abfälliges Verhalten gegenüber Frauen lernen seine Geschlechtsgenossen schon in der Kindheit, glaubt der Star: "Wenn der Vater respektlos mit der Mutter umgeht, abwertend mit ihr redet, wie soll ein junger Mann dann verstehen, dass das nicht der normale Lauf der Dinge ist?"

Guido Maria Kretschmer hat das Problem erkannt

Bei ihm dürfen sich Frauen sicher fühlen, denn Guido Maria Kretschmer hat sein Bewusstsein für die Thematik geschärft. Wenn etwas direkt vor seinen Augen geschieht, greift der TV-Star ohne zu zögern ein: "Es ist unglaublich, wie häufig ich Sexismus gegenüber Frauen erlebe – in allen Gesellschaftsschichten." So habe er auch schon Männer bei Anproben rausgeschickt, weil sie sich abfällig geäußert hatten: "Manche Männer sind total geschockt, wenn ich sie auf ein solches Verhalten anspreche." Jetzt hofft Guido Maria Kretschmer, dass das Hilfsprogramm 'Stand Up' Frauen den Rücken stärkt und die "die Öffentlichkeit zu einem sicheren Ort" macht.