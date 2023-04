Allgemein | STAR NEWS

Große Freude: Cathy Hummels wird Tante

DE Deutsche Promis - Gute Nachrichten für und von Cathy Hummels (35). Die Moderatorin ('Kampf der Realitystars') verkündete, dass sie bald Tante wird. Ihr Bruder Basti und sein Mann Jacob mussten einiges auf sich nehmen, um sich den Wunsch einer Familie zu erfüllen.

Langer Prozess

Seine Schwester erzählte auf Instagram die frohe Kunde, dass die beiden nun dank einer Leihmutter in San Francisco endlich Eltern werden können. "Ich freue mich enorm für die beiden, weil ich einfach weiß, was das für ein langer Prozess und Leidensweg für beide war", verriet die Bayerin gegenüber 'RTL'. "Der erste Versuch hat nämlich nicht geklappt." Ihr zukünftiger Neffe wird in den kommenden Tagen das Licht der Welt erblicken und alle sind schon mächtig aufgeregt. Auch ihr Sohn Ludwig aus der Ehe mit Kicker Mats Hummels freue sich auf seinen Cousin.

Cathy Hummels freut sich für ihren Bruder

Für Cathy Hummels ist klar, dass der baldige neue Erdenbürger ein richtiges Glückskind wird: "Dieses Kind wird sehr glücklich und sehr geliebt aufwachsen." Nun muss der Kleine nur noch gesund auf die Welt kommen, dann ist alles perfekt. Dass ein schwules Paar ein Kind per Leihmutter bekommt, findet allerdings nicht überall Anklang und gerade in der Anonymität des Internet kann es zu bösen Kommentaren kommen. Das ist auch Cathy mittlerweile gewohnt. "Wenn man nicht Mainstream ist - was ich eben nicht bin - und sich so zeigt, wie man ist und auch facettenreich ist, dann meinen Menschen einfach das Recht zu haben, über einen zu urteilen“, erzählte die Influencerin unlängst 'TV Movie'. Aber sie habe es längst auf aufgegeben, es allen Recht machen zu wollen. "Es wird immer über mich geurteilt… Das ist das Leben und das ist ganz normal. Es geht auch jedem irgendwie so. Es werden dich nie alle Menschen mögen und das ist auch okay, weil solange ich mich mag - ich wohne in mir - geht's mir gut", befand Cathy Hummels.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images