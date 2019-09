Allgemein | STAR NEWS

Golden Globes: Tom Hanks wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet

DE Showbiz - Tom Hanks (63) ist einer der beliebtesten Schauspieler seiner Generation und hat zahlreiche legendäre Filme veredelt. Darüber hinaus hat der Star nie mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht und ist für seine großzügige Ader bekannt.

Wer wäre also besser geeignet, einen Preis für sein Lebenswerk zu erhalten?

Tom Hanks ist in guter Gesellschaft

Tom Hanks ist zwar erst sportliche 63 Jahre alt, soll aber am 5. Januar 2020 bei der 77. Golden-Globe-Verleihung mit dem Cecil B. DeMille Award ausgezeichnet werden, dem Preis für all jene Menschen, die einen anhaltenden, wertvollen Beitrag zur Welt des Entertainments geleistet haben. Dies habe Tom Hanks getan, wenn es nach der Hollywood Foreign Press Association geht, die die Preise verleiht. Vor Tom waren bereits Größen wie Oprah Winfrey (65), Meryl Streep (70), Denzel Washington (64) und Jeff Bridges (69) ausgezeichnet worden, der den Preis im vergangenen Jahr erhielt.

Mehr als ein Preis?

Der Präsident der Hollywood Foreign Press Association, Lorenzo Soria, erklärte in einem Statement: "Wir sind stolz, den Cecil B. DeMille Award 2020 an Tom Hanks verleihen zu können. Seit mehr als drei Jahrzehnten zieht er die Zuschauer nun schon mit reichhaltigen und verspielten Charakteren in seinen Bann; Charaktere, die wir lieben und bewundern. So überzeugend er auf der großen Leinwand ist, so überzeugend ist er auch hinter der Kamera als Autor, Produzent und Regisseur."

Es könnte nicht der einzige Golden Globe Award sein, den Tom Hanks 2020 bekommt, denn in den USA wird demnächst sein Film 'A Beautiful Day in the Neighborhood' gezeigt. Der Streifen wurde bereits auf Filmfestivals gezeigt und erhielt viel Lob von der Presse. Vielleicht gibt es also auch einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller.

© Cover Media