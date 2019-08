Allgemein | STAR NEWS

Glückwunsch! Hardy Krüger jr. und Alice Rößler haben jetzt “ein gemeinsames Kind”

DE German Stars - Anfang 2018 gaben sich der Schauspieler Hardy Krüger jr. (51) und seine PR-Agentin Alice Rößler (42) das Ja-Wort. Beide haben insgesamt sieben Kinder aus früheren Beziehungen - Patchwork at its best! Und jetzt haben sie auch noch ein gemeinsames Kind!

Antonia bekommt einen Vater

Doch Alice ist ist nicht schwanger. Stattdessen möchte Hardy Krüger ihre Tochter Antonia (19) adoptieren. Ihr biologischer Vater verlor bei einem Unfall sein Leben, Alice war damals im sechsten Monat schwanger. So bekommt Antonia, die von nun an den Nachnamen Krüger trägt, wieder einen Vater. Die Adoption wird natürlich ausgiebig zelebriert: "Wir werden das diesen Sommer mit einer großen Grillparty feiern", so Hardy im 'BILD'-Interview.

Hardy Krüger jr. will keine weiteren Kinder

Für das Paar ist damit die Kinderplanung auch endgültig abgeschlossen: "Es würde in den Lebensplan der Kinder, die eh schon nicht so viel von uns haben, nicht passen", so Alice Rößler gegenüber RTL und fügt hinzu: "Wir haben ja jetzt ein gemeinsames Kind."

