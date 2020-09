Allgemein | STAR NEWS

Glücklich verliebt: Mareile Höppner hält ihre neue Liebe noch geheim

DE German Stars - Scheiden tut weh, auch deshalb hatte sich Mareile Höppner (43) bis zum vergangenen Jahr Zeit genommen, bis sie die Trennung von ihrem Mann Arne Schönfeld öffentlich gemacht hatte. Nachdem sie drei Jahre lang allein blieb, um das Liebes-Aus zu verarbeiten, ist sie jetzt endlich bereit für eine neue Liebe.

Mareile Höppner musste lernen, wieder zu vertrauen

"Jeder, der eine Trennung hinter sich hat, weiß, dass dieser Schritt mit vielen Verletzungen einhergeht", erklärte Mareile gegenüber 'Bunte.de'. "Ich brauchte Zeit, bis ich wieder Vertrauen fassen und mich voll und ganz auf einen neuen Partner einlassen konnte."

Jetzt ist sie wieder bereit für eine neue Beziehung und schwärmt von ihren neuen Freund: "Florian vervollständigt mich und bringt mich von früh bis spät zum Lachen. Als Allererstes habe ich mich in seinen Humor verliebt, dann in sein wundervolles Aussehen."

Noch kein gemeinsamer öffentlicher Auftritt

Bislang haben sich die beiden noch nicht offiziell zusammen gezeigt, aber Mareile scheint schwer verliebt zu sein in ihren Neuen, der als Regisseur und Produzent beim Fernsehen arbeiten soll. Aufmerksame Beobachter fallen aber schon seit einiger Zeit Mareiles Instagram-Posts auf, die häufig bei gemeinsamen Unternehmungen entstehen. Bislang zeigt sich die 'Brisant'-Moderatorin jedoch nur allein auf den Bildern und nicht mit ihrem neuen Schatz, so wie kürzlich bei einem Wanderausflug, bei dem sie sexy posiert und schreibt "Foto by my love". Wenn die Zeit reif dafür ist, werden sich Mareile Höppner und ihr Florian hoffentlich bald zusammen ihren Fans präsentieren.