Giulia Siegel nach ‘Temptation Island VIP’-Tränen: Gegessen wird zuhaus

DE German Stars - Das lässig-coole Image von Giulia Siegel (46) bekam dank 'Temptation Island VIP' einige Risse, denn den Anblick ihres flirtenden Partners Ludwig Heer (39) konnte sie nur schwer ertragen und brach in Tränen aus, als sie zusehen musste, wie einige Single-Ladys hemmungslos auf Tuchfühlung gingen.

Provokation oder Flirt?

Schon während der Sichtung des belastenden Materials relativierte Giulia die Szenen: "Das stört mich nicht", "Er dreht sich ja weg" und "Ich bin stolz auf ihn" war zunächst von ihr zu hören, aber in Folge sechs drehte sich das: "Ich sag mal so, beim letzten Mal habe ich noch gesagt 'na ja, er dreht den Kopf weg und die Mädels provozieren ihn', aber ich sehe die Bilder ... anders irgendwie ... Das ist nicht Spaß haben, das ist kein Flirt, das ist Kuscheln ... Das ist große Scheiße, was er da macht", fasste sie das Gesehen zusammen.

Giulia Siegel hat Vertrauen

Doch mittlerweile scheint sich der Star wieder etwas gefangen zu haben. Im Gespräch mit 'Gala' war Giulia wieder ganz entspannt: "Ludwig in den Situationen mit den ganzen Frauen zu sehen, war für mich sehr amüsant und lustig. Teilweise habe ich ihn bemitleidet. Denn es ist so, als wenn wir abends mit Freunden zum Tabledance gehen. Er darf nie anfassen." Daran habe er sich gehalten. Dennoch bestätige sie, dass der erste Anblick der Szenen ein Schock war: "Ich bin immer noch sehr tough, habe aber meine emotionale Seite zum ersten Mal im Fernsehen gezeigt und ihr auch freien Lauf gelassen.."

Bei den Aufnahmen im Bett habe man später gesehen, dass da ja auch noch andere dabei waren — also alles nicht schlimm. Und Flirten ist ohnehin ok. "Ich finde, jedes Gespräch, das man mit einem Menschen beim Abendessen, im Freundeskreis führt, ist auch schon eine Art von Flirt. Ich finde Flirten ist was Wunderschönes auf der Welt. Appetit holen kann man sich überall." Falls also jemand fragt: Ludwig Heer und Giulia Siegel sind noch immer ein Paar.