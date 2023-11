Allgemein | STAR NEWS

Giulia Siegel kritisiert Oliver Pocher: „So nicht“

DE Deutsche Promis - Dass er verbal kräftig zutreten kann, stellt Oliver Pocher (45) seit Jahren zur Schau — schließlich baut seine gesamte Comedy-Strategie darauf auf, ungebremste Giftspritzen sind sein Markenzeichen. Doch wie er gnadenlos gegen seine Noch-Frau Amira (31) schießt, macht einigen mittlerweile Sorgen. Vor allem, dass er sich nach wie vor daran abarbeitet, dass die Moderatorin einen neuen Freund haben soll, auch wenn dies nach wie vor nicht bewiesen ist und sie es auch vehement abstreitet.

Giulia Siegel versteht es nicht

Ist der Comedian mit seinem neuesten Video, welches am Donnerstagabend (16. November) auf Instagram live ging, endgültig zu weit gegangen? Da persifliert er den Motivationscoach Biyon Kattilathu (38) auf ziemlich geschmacklose Art. "Ich möchte berühren“, sagt Oliver Pocher darin. "Und zwar untenrum. Gerade bei den Weibern da draußen.“ Das ist schon starker Tobak, besonders wenn man damit einer Frau wehtun will, mit der man zwei Kinder hat. Eine der ersten Promis, die sich kritisch äußert, ist jetzt Giulia Siegel (49). Die Moderatorin und DJane kommentierte das Video und meldete Bedenken an. Sie würde seine Sketche normalerweise mögen, so Giulia. "Bei diesem bin ich aber sehr hin und her gerissen…. Wenn ich nicht wüsste, wen er parodiert und damit irgendwie auch Rufmord begeht, fände ich es irgendwie amüsanter."

Auch Fat Comedy ist plötzlich wieder da

Giulia Siegel kritisiert weiter: "Dieser B. muss dich zutiefst getroffen haben, dass du dir so eine Mühe gibst ihn zu verletzen…. Ich würde es gerne verstehen. So leider nicht." Sie ist nicht die Einzige, die findet, dass Oliver Pocher allmählich übers Ziel hinausschießt. Besonders stößt eine Passage auf, in der es heißt: "Mein Vater kommt aus dem Takatuka-Land. Meine Mutter aus dem Legoland. Ich bin geboren im Phantasialand." Das wird von vielen — zu Recht — als rassistisch empfunden. Zudem weisen einige auch die Doppelmoral hin: "Ich finds nur noch peinlich… Du Oli zeigst mit dem Finger auf alle, die ihre Trennungen öffentlich zur Schlammschlacht machen und nun schau mal Dich an." Ein anderer Follower schrieb: "Was denken die Kinder wenn sie das in ein paar Jahren vom Vater sehen?"

Einer, der das Ganze mit Humor nahm, war Fat Comedy. Der YouTuber hatte Oliver Pocher im letzten Jahr eine Backpfeife verpasst, um ihm zu zeigen "dass er nicht unantastbar" ist — und landete vor Gericht. In der Kommentarspalte schrieb er nur: "Hat mich jemand gerufen?"

Bild: Britta Pedersen/picture-alliance/Cover Images