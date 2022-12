Allgemein | STAR NEWS

Gisele Bündchen: In ihrer brasilianischen Heimat schüttelt sie die Scheidung ab

DE Showbiz - Ein leichtes Jahr ist es bestimmt nicht gewesen für Gisele Bündchen (42). Nach 13 Jahren endete ihre Ehe mit American-Football-Legende Tom Brady (45), und auch wenn die Scheidung der beiden friedlich und weitgehend glatt verlief, lassen sich so viele gemeinsame Jahre natürlich nicht einfach abschütteln.

Batterien aufladen in der Sonne

Das Paar hat zwei Kinder, die zehnjährige Vivian Lake und den 13 Jahre alten Benjamin Rein. Bei ihnen findet Gisele Halt, und so gönnte sie sich jetzt in der grauen Winterzeit einen Urlaub in der Sonne Brasiliens. Das Land kennt sie gut, hier wurde sie geboren, hier wuchs sie auf. Auf Instagram teilte die Berufsschönheit Fotos, auf denen sie mit ihren Kids zu sehen ist, wie sie sich umarmen und die warmen Sonnenstrahlen aufsaugen. "Ich lade mit meinen beiden Kleinen die Batterien wieder auf, im Land meines (Herzchen-Emoji)."

Gisele Bündchen hat vorgesorgt

Gisele Bündchen und die Kids waren jedoch nicht allein, denn es sind noch andere Kinder dabei. Damit die Bildung nicht zu kurz kommt, ist eine Lehrkraft mitgereist, zudem gesellte sich ihr Jiu-Jitsu-Lehrer Joaquim Valente zur Gruppe. Den beiden war bereits mehrfach eine Beziehung angedichtet worden, doch laut 'People' soll es sich dabei lediglich um Gerüchte handeln.

Die Scheidung von Tom Brady verlief nahezu vorbildlich ab. Gerade die Aufteilung des Vermögens sei glatt vonstatten gegangen, denn die Eheleute hatten vorgesorgt. Bevor sie 2009 Ja zueinander gesagt hatten, hatte das einstige Traumpaar einen umfangreichen Ehevertrag aufsetzen lassen, in dem sämtliche Eigenvermögen streng geschützt wurden. Kein Wunder, dass Gisele Bündchen relaxt ihren Urlaub genießen kann.

Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com