40.000 Bäume pflanzen: Gisele Bündchen hat den Spaten in der Hand

DE Showbiz - Gisele Bündchen (40) setzt sich für eine gesunde Umwelt ein, wo sie nur kann. Nachhaltigkeit ist ihr wichtig, und deshalb hat sie sich ein besonders hehres Ziel zu ihrem 40. Geburtstag am Montag (20. Juli) gesetzt.

Mutter Erde etwas zurückgeben

Auf Instagram erklärte das Model, 40.000 Bäume im Amazonas pflanzen zu wollen. Auf einem Bild ist sie neben ihrem Mann Tom Brady und ihren beiden gemeinsamen Kindern zu sehen. Vor ihnen wächst ein junger, frisch gepflanzter Baum aus der Erde. Auf einem weiteren Bild (allerdings von 2004) ist Gisele im Vordergrund zu sehen, während im Hintergrund mehrere Ureinwohner spazieren. Ihren Plan zum Schutz des Regenwaldes erklärte Gisele in der Bildunterschrift: "Es fühlt sich an, als ob ein neues Kapitel in meinem Leben beginnt, und das möchte ich auf bedeutsame Weise feiern. Also habe ich mich entschlossen, 40.000 Bäume zu pflanzen. Ich habe im Laufe der Jahre schon Bäume für verschiedene Projekte gepflanzt, weil ich fühle, dass dies die beste Möglichkeit darstellt, Mutter Erde etwas zurück zu geben."

Gisele Bündchen spendet großzügig

Allerdings ist Gisele derzeit gar nicht im Amazonas, wie sie erklärte: "Um dieses Jahr meinen Geburtstag zu feiern hatten meine Familie und ich geplant, Bäume im Amazonas in Brasilien zu pflanzen, aber wir wissen ja alle, dass das derzeit nicht möglich ist. Dann hatte ich eine andere Idee! Was wäre, wenn ich eine Möglichkeit schaffen könnte, sodass andere mir helfen, dort Bäume zu pflanzen?" Gisele hat eine Webseite ins Leben gerufen, auf der Fans, Freunde und Familienmitglieder Bäume spenden können. Gisele selbst hat 40.000 Bäume gespendet. 2006 hatte das Model eine Saatgut-Bank genutzt, um eine brasilianische Initiative zu unterstützen. Dieselbe Saatgut-Bank wolle sie nun für ihr neues, ganz eigenes Projekt bemühen.