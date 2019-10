Allgemein | STAR NEWS

Gina-Lisa Lohfink: Typveränderung für US-Rapper

DE German Stars - Gina-Lisa Lohfink (33) war bereits in unzähligen Werbeclips, Reality-Formaten und Musikvideos zu sehen. Nun ist ein neues Werk zu ihrem Oeuvre hinzugekommen, denn US-Rapper Dante Thomas (41) hat die deutsche Schönheit für das Musikvideo zu seinem Hit 'All I Need' gebucht.

Gina-Lisa Lohfink hatte Lust auf etwas Neues

Gina-Lisa zeigt sich aber nicht wie üblich mit blonder Mähne, die mittlerweile eines ihrer Markenzeichen ist. Stattdessen hat sie sich für einen Stilwechsel entschieden. Für den Dreh, der im Belle Club im Frankfurter Ostend stattfand, ließ sich Gina-Lisa die Haare pechschwarz färben – und nach einiger Überlegung einen Pony verpassen, wie sie gegenüber 'RTL' verrät: "Warum nicht? Ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, ich brauche mal was Neues. Ich hatte keine Lust mehr auf blond dauernd. Für das Musikvideo passt es ja auch wunderbar. Das einzige Problem ist, dass ich eine Riesenstirn habe, die jetzt noch mehr betont wird. Aber ich gehe später kurz zwischen den Dreharbeiten zum Frisör und lasse mir einen Pony machen."

Positives Feedback

So gesagt, so getan. Fans waren ganz schön erstaunt, ihre Gina in neuem Look zu sehen – allerdings positiv erstaunt. Nachdem die Influencerin ein Bild ihrer neuen Haarpracht auf Instagram hochgeladen hatte, wurde sie mit Kommentaren der Nutzer schnell überflutet. So schreibt ein Fan: "Hallo Gina-Lisa, die dunklen Haare stehen Dir echt gut. Sie unterstreichen deine interessante Persönlichkeit." Eine weitere Nutzerin kommentierte: "Endlich bist du schwarz. Steht dir tausendmal besser, Gina." Und auch Dante Thomas scheint zufrieden gewesen zu sein.

© Cover Media