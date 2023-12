Allgemein | STAR NEWS

Auf der Suche nach der großen Liebe: Gina-Lisa Lohfink ist ganz offen

DE Deutsche Promis - Gina-Lisa Lohfink (37) hat in Sachen Reality schon viel mitgemacht. So ertrug die TV-Persönlichkeit tapfer die australische Wildnis in ‘Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!’, hoffte darauf, 'Germany's Next Topmodel' zu werden und trat bei 'Kampf der Realitystars' gegen Kolleginnen und Kollegen an.

"Ich würde auch eine Frau heiraten"

Doch jetzt steht uns die persönlichste Show der Influencerin bevor, denn im kommenden Jahr sucht sie im TV nach der großen Liebe. "Single Like a Pringle? Nicht mehr mit Gina-Lisa!" heißt es in der Ankündigung des Senders Joyn. Unter dem Arbeitstitel 'Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken' will der Star sein Herzblatt finden, ein bisschen wie 'Bachelorette', nur vermutlich wilder. Es handelt sich um ein Spin-Off von 'Forsthaus Rampensau', und es dürfen auch nicht nur Männer um die Gunst von Gina-Lisa buhlen. "Das ist ja kein Geheimnis. Ich mag beide Geschlechter. Animalisch. Sinnlich. Ich bin ganz offen. Ich würde auch eine Frau heiraten", verriet die Reality-Queen im Gespräch mit 'Bild'.

Gina-Lisa Lohfink hat Pech in der Liebe

Es wollte bislang einfach nicht klappen mit der großen Liebe, seufzte Gina-Lisa Lohfink weiter. "Bis jetzt waren es nur Flops. Ich gerate immer an die falschen Männer. Es ist nicht einfach, meine Prominenz steht mir im Weg. Ich kann oft nicht sehen, wer es gut mit mir meint und wer nicht. Viele wollen einfach nur meinen Namen nutzen." Ein Schicksal, welches sie mit vielen Promis teilt. Jetzt will sie im natürlichen Lebensraum der TV-Persönlichkeiten suchen — in einer eigens auf sie zugeschnittenen Sendung. "Ich weiß ja auch nicht, warum sie erst jetzt darauf kommen, mit mir so eine Show zu machen. Aber ich bin wahnsinnig stolz drauf und das wird so witzig, ihr könnt alle sehr gespannt sein", freut sich Gina-Lisa Lohfink.

Bild: picture alliance/dpa | XAMAX