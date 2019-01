Allgemein | STAR NEWS

Gina-Lisa Lohfink: Termine nach Schockdiagnose abgesagt

Strikte Ruhe für Gina-Lisa Lohfink (32).

Das Model war bereits am Donnerstag [24. Januar] in Köln am Rande der Dreharbeiten für 'Die Stunde danach', der RTL-Begleitsendung fürs Dschungelcamp, zusammengebrochen. Fans waren in Sorge, weil Gina-Lisa Lohfink abgespannt und krank ausgesehen hatte. Dennoch hatte sie sich mit den Ex-Dschungelbewohnern getroffen: "Wisst ihr, eigentlich habe ich eine Lungenentzündung. Ich war heute Morgen noch beim Arzt. Aber das hier ist es mir wert. Das ist die Wahrheit. Ich wollte trotzdem hier sein und stark sein."

Doch was viele zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten: Das TV-Sternchen schwebte sogar in Lebensgefahr. In einer Meldung auf ihrem offiziellen Facebook-Account wurde das ganze Drama offenbar, die Reality-Ikone muss ihre Termine für die nächste Zeit absagen: "Es tut Gina-Lisa und uns wirklich extrem leid, aber diese Entscheidung ist nun dringend notwendig, da laut ihrer Ärztin sogar Lebensgefahr besteht und sie ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, falls sie sich jetzt nicht schont, da u.a. der Zigarettenrauch / Nebelmaschine in den Clubs, Kälte, Sport für ihre Lunge derzeit lebensbedrohlich wäre und so ein Risiko gehen wir selbstverständlich nicht ein." Fans werden diesen Schritt natürlich verstehen.

Am Sonntagabend klang Gina-Lisa Lohfink auf Instagram allerdings schon wieder etwas positiver, sprach darüber, wie sie sich auf 'IBES 2020' freut. Es scheint also wieder aufwärts zu gehen.

