‘Ghostbusters’: Dan Aykroyd schreibt Geisterjäger-Prequel

Im kommenden Jahr soll der dritte 'Ghostbusters'-Film in die Kinos kommen, doch Schauspieler Dan Akroyd (66) hat bereits das Drehbuch zu einem weiteren Geisterjäger-Streifen geschrieben. Dabei handelt es sich um ein Prequel zu den 'Ghostbusters'-Filmen. Angesiedelt ist dieses in der High School, wo sich die Charaktere ursprünglich kennenlernten.

Dan Aykroyd arbeitet an einer 'Ghostbusters'-TV-Serie

Das Drehbuch möchte Aykroyd Berichten zufolge zu einer TV-Serie umarbeiten, idealerweise mit Jason Reitman (41), der momentan an 'Ghostbusters 3' arbeitet.

"Ich habe 'Ghostbusters High' geschrieben, wo sie sich 1969 in New Jersey kennenlernen und das wollen wir möglicherweise als Feature oder Pilotprojekt in den nächsten fünf Jahren machen. Und das würde zu einem TV-Projekt führen", verrät Aykroyd, der Dr. Raymond Stantz in dem ersten 'Ghostbusters'-Film 1984 sowie in dem Nachfolger 1989 spielte.

"Es liegt auf seinem Schreibtisch, aber es ist noch Jahre entfernt von dem aktuellen Projekt. Trotzdem ist es eine nette Idee für ein Prequel. Stellt euch vor, wie wir die drei Charaktere als Teenager casten!" Aykroyd deutete außerdem an, dass noch weitere Projekte um die Geisterjäger in Arbeit sein könnten. "Wir haben noch andere Dinge nach dem Jason-Reitman-Film. Wir haben mindestens ein oder zwei weitere Konzepte für die 'Ghostbusters' und dann wenden wir uns dem Prequel zu. Das ist der perfekte Schlusspunkt für alles, was wir bis dahin gemacht haben."

'Ghostbusters 3' schlägt eine neue Richtung ein

In der Zwischenzeit warten Fans gespannt auf 'Ghostbusters 3', obwohl bisher wenig zu dem Film bekannt ist. Dan verriet gegenüber der 'Canadian Press' lediglich: "Er ist so anders als der erste und zweite Film. Das ist einfach etwas für die neue Generation und eine neue Richtung, die so warm und herzlich ist, aber auch recht beängstigend, wenn man sich die Probleme anschaut, die darin diskutiert werden."

Reitmans Vater, Ivan Reitman (72), führte bei den ersten beiden 'Ghostbusters'-Filmen mit Dan Aykroyd Regie. 2016 kam ein weiterer Streifen des Franchise in weiblicher Besetzung heraus, der bei den Kritikern allerdings nicht gut ankam. Kein Wunder, dass die Fans nun mit Spannung auf 'Ghostbusters 3' warten.

