Dan Aykroyd: Ja, ich bin im neuen ‘Ghostbusters’ dabei

DE Showbiz - Dan Aykroyd (67) wurde in den 80er Jahren zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten Schauspieler in den USA. Eine seiner bekanntesten Rollen dürfte zweifellos die des Ray Stantz in dem Klassiker 'Ghostbusters' sein. Vor wenigen Monaten wurde publik, dass Regisseur Jason Reitman an einem Update der Sci-Fi-Komödie arbeitet.

Alt und jung vereinen sich

Wird Dan Aykroyd dabei sein? Ja, wird er, wie er nun im Podcast 'The Joe Rogan Experience' berichtete: "Ich bin ja nicht mehr in vielen Filmen zu sehen. Wir haben den 'Ghostbusters'-Film, an dem wir gerade arbeiten. Ich werde darin zu sehen sein. Der Sohn von (Regisseur) Ivan Reitman (der den ersten 'Ghostbusters' inszeniert hatte), Jason, hat einen neuen Film geschrieben, der 'Ghostbusters' heißt. Es wird der dritte Film. Die meisten Menschen aus der Originalbesetzung werden darin zu sehen sein und dazu noch junge Stars." Zu der neuen Besetzung gehören unter anderem Carrie Coon (38), Mckenna Grace (13), die kürzlich in 'Captain Marvel' zu sehen war, sowie 'Stranger Things'-Stars Finn Wolfhard (16) und Paul Rudd (50).

Dan Aykroyd war dabei

Ein neue Interpretation der 'Ghostbusters' hatte es bereits 2016 im Film von Paul Feig gegeben, der aus den Geisterjägern Geisterjägerinnen gemacht hatte. Die Komödie wurde allerdings von alten Fans heftig kritisiert, und Jason Reitman (41) erregte kürzlich mit seiner Aussage Aufsehen, sein Filme sei wieder "an die Fans gerichtet". Wenig später hatte er zu Twitter gegriffen, um deutlich zu machen, dass er nichts als Bewunderung für seinen Kollegen Paul Feig (57) und dessen Film empfinde. Paul habe das Universum erweitert und einen "fantastischen Film geschaffen". Auch in der Version von 2016 hatte Dan Aykroyd einen Cameo-Auftritt übernommen.

