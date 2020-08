Allgemein | STAR NEWS

Gewagtes Statement von Mel C: “Männer hatten zu viel Angst, die Spice Girls zu belästigen”

DE Showbiz - Melanie Chisholm (46), die seit ihrer Zeit mit den Spice Girls auch als Mel C bekannt ist, erinnert sich gern an die Band und welche Strahlkraft ihr Girl-Power-Grundgedanke hatte.

Mel C und ihre Kolleginnen fühlten sich stark und sicher

In Gegenwart von Victoria Beckham, Melanie C, Geri Halliwell und Emma Bunton wagte es kein Mann, frauenfeindliche Witze zu machen oder sich den Popstars gar unangemessen zu nähern.

"Es ist komisch, weil ich oft zur MeToo-Bewegung befragt werde… und ob ich jemals etwas erlebt hätte, und ich sage dann 'Macht ihr Witze?' Niemand kam den Spice Girls zu nahe, weil sie Angst vor uns hatten", erklärte Mel C im Gespräch mit Jessie Ware für den Podcast 'Table Manners'.

Zusammen stark: Wie die Spice Girls die Welt eroberten

Sie ist überzeugt, dass ihr Zusammenhalt und das Einstehen für einander sie so stark machten und ihnen Schutz gewährte. "Bei den Spice Girls gibt auch ein paar verletzliche Menschen, aber alle wussten, wenn du dich mit einer von uns anlegst, musst du dich mit allen vier auseinandersetzen", erinnert sich Mel.

Das heißt allerdings nicht, dass das erfolgreiche Popquartett von Sexismus gänzlich verschont blieb. "Wir begannen über Girl Power zu reden, weil wir in der (Musik-)Industrie Sexismus erlebt hatten", sagte sie. So war die Annahme verbreitet, dass Girlbands weniger Platten verkauften, weil Mädchen lieber zu Platten von männlichen Musikern greifen würden. Die Spice Girls waren fassungslos und traten prompt den Gegenbeweis an: Gleich ihre erste Single 'Wannabe' toppte die Charts in 37 Ländern der Erde, danach setzte sich ihr Erfolg fort. Darauf ist Mel C noch heute stolz und erklärte: "Sag sowas nicht zu den Spice Girls, das ist wie ein rotes Tuch für uns."