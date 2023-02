Allgemein | STAR NEWS

Geschiedene Cathy Hummels: Was würde sie zu einer neuen Partnerin von Mats sagen?

DE Deutsche Promis - Die Trennung erfolgte freundschaftlich: Wer rund um die Scheidung von Cathy Hummels (35) und ihrem Ex Mats (34) auf eine Schlammschlacht spekuliert hatte, wurde eines Besseren belehrt.

Entspanntes Verhältnis zu Mats Hummels

Nach dem Scheidungstermin im Dezember umriss die Moderatorin auf Instagram die Stimmung zwischen den beiden: "Jetzt frühstücken wir erstmal gemeinsam und trinken einen Kaffee. Wir hatten 13 wunderschöne Jahre." Allein schon wegen ihres Sohnes Ludwig ziehen beide nach wie vor an einem Strang, denn Cathy und der Fußballprofi erziehen den Fünfjährigen gemeinsam. Doch der Umgang mit Ex-Partnern ist immer einfacher, wenn noch niemand neues in deren Leben getreten ist. Wie man letztlich miteinander umgeht, lässt sich erst dann zuverlässig ausmachen, wenn die andere Partei wieder liiert ist.

Cathy Hummels hat neue Prioritäten

Dass sie eine neue Frau an der Seite ihres Ex-Mannes kennenlernen wird, davon ist Cathy Hummels überzeugt, denn schließlich wäre die Ludwigs Stiefmutter. "Wenn der Mats eine neue Lebenspartnerin hat, werde ich sie bestimmt kennenlernen und dann werde ich sie auch akzeptieren und tolerieren und versuchen, wie Familie zu behandeln", versicherte die Moderatorin im Gespräch mit 'Bunte'. Sie selbst habe zurzeit nicht den Drang, eine neue Beziehung anzufangen. "Ehrlich gesagt, will ich gerade einfach mein Leben leben. Wenn der Richtige kommt, dann kommt er — ich bin total offen für alles, aber es hat keine Priorität", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich bin unabhängig und frei und mach gerade einfach das, was ich machen möchte." Es scheint, als ob Cathy Hummels ihren Weg gefunden hat.

