Allgemein | STAR NEWS

Gerichtsaal wird zur neuen Heimat: Johnny Depp bereitet Klage gegen Amber Heard vor

DE Showbiz - Johnny Depp (57) scheint mit seiner Exfrau Amber Heard (34) noch nicht fertig zu sein. Die beiden lieferten sich erst kürzlich eine Schlammschlacht, als Johnny gegen die britische Zeitung 'The Sun' geklagt hatte.

Bei einem Verfahren soll es nicht bleiben

Die hatte den Schauspieler nämlich als Frauenschläger bezeichnet, nachdem Amber behauptet hatte, ihr damaliger Mann sei ihr gegenüber handgreiflich geworden. Mehrere Wochen lang wurde das Verfahren in London ausgetragen, eine Entscheidung wird in den kommenden Tagen erwartet. Auch Amber Heard hatte vor Gericht ausgesagt. Das könnte allerdings nicht ihr letzter Auftritt vor einem Richter gewesen sein, denn Johnny Depp soll jetzt gegen sie persönlich eine Klage anstreben. Ambers Team an Anwälten bereitet sich bereits darauf vor, wie die 'Mail on Sunday' berichtet. Während das letzte Verfahren – gegen die 'Sun' - in London stattfand, will Johnny das Verfahren gehen seine Exfrau angeblich in den USA austragen lassen.

Johnny Depp beteuert seine Unschuld

Sollte es tatsächlich zu dem Verfahren kommen, wird Amber noch einmal über die angebliche Gewalt aussagen müssen, die ihr von Johnny Depp während ihrer Beziehung angetan worden sein soll. Im Verfahren gegen die 'Sun' hatten sich mehrere Vertraute und Angestellte von Johnny Depp für den Schauspieler ausgesprochen, indem sie erklärten, den Star nie gewalttätig erlebt und auch Amber nie mit Wunden oder blauen Flecken gesehen zu haben. Johnny Depp hat stets bestritten, Amber Heard geschlagen zu haben.