Rätsel um Amber Heard: Wo ist ihr Twitter-Account?

DE Showbiz - Wer Neuigkeiten direkt von Amber Heard (36) erfahren will, wird auf Twitter nicht mehr fündig. Dort ist der Account RealAmberHeard seit Mittwoch (2. November) nicht mehr auffindbar. Jetzt wird gerätselt, warum die Schauspielerin ('Aquaman') dem Social-Media-Riesen den Rücken kehrte.

Was steckt dahinter?

Dafür könnte es gleich mehrere Gründe geben. Schließlich wird die Ex-Frau von Hollywoodstar Johnny Depp (59) nach dem Prozess der beiden noch immer regelmäßig auf den sozialen Medien angefeindet. Gerade wurde bekannt, dass Johnny gegen die zwei Millionen Dollar, die er an seine ehemalige Frau zahlen soll, obwohl er den Prozess eigentlich gewonnen hatte, Berufung eingelegt hat. Amber wäre aber nicht die Einzige, die in letzten Tagen Twitter verlassen hat, nachdem die Plattform vergangene Woche (27. Oktober) den Besitzer wechselte.

Amber Heard ist kein Einzelfall

Der neue Boss ist niemand Geringerer als Amber Heards Ex Elon Musk (51), der sofort tiefgreifende Veränderungen bei Twitter ankündigte, darunter auch eine Gebühr für verifizierte Accounts mit blauen Häkchen, die die Echtheit der Kontobesitzer bestätigen sollen. Das stieß vielen Promis sauer auf, die schließlich mit Social Media in einer für beide Parteien lukrativen Symbiose leben: Sie locken viele Nutzer zu Twitter, Instagram & Co. und haben gleichzeitig die Möglichkeit, direkt mit ihren Fans zu kommunizieren.

Elon Musk war zwischen 2016 und 2018 mit Amber Heard zusammen, kurz nach deren Scheidung von Johnny Depp. Im Prozess hatte er eigentlich aussagen sollen, was er aber letztlich nicht tat. Ob Amber Heards virtuelles Verschwinden mit ihm zusammenhängt, ist nicht bekannt.

Bild: Nils Jorgensen/INSTARimages.com