Geri Halliwell: Spice Girl überrascht Krankenhauspersonal

DE Showbiz - Für die Menschen, die im britischen Gesundheitsdienst NHS arbeiten, war 2020 ein Jahr wie keines je zuvor — dabei sind ihre Jobs auch ohne das Coronavirus schon stressig genug. Das wollte auch Geri Hallliwell (48) anerkennen und stattete dem Whittington Hospital in Nord-London einen Besuch ab, um ihnen persönlich zu danken.

"Was wirklich wichtig ist"

Das Spice Girl kam allerdings nicht mit leeren Händen, sondern händigte den Ärzten, Schwestern und Pflegern Geschenke aus. Die Aktion für ihre neue YouTube-Serie 'Rainbow Woman' gefilmt. "Heute geht es nicht um mich, sondern um diese unglaublichen Menschen, die Wertschätzung, Freundlichkeit und Liebe verdienen", erklärte Geri in der Folge der Streaming-Reihe, die am Sonntag (20. Dezember') erstmals zu sehen war. "Manchmal werden wir etwas nachlässig und nehmen Dinge für selbstverständlich hin. Wir verlieren den Bezug zu dem, was wirklich wichtig ist."

Geri Halliwell sagt Danke

Es sei wichtig, sich wieder darauf zu besinnen, wie gut Menschen miteinander umgehen können. Unter anderem ist Geri Halliwell im Gespräch mit einer Schwester auf der Intensivstation des Krankenhauses zu sehen, die ihre Zulassung nur wenige Monate vor Ausbruch der Pandemie erhalten hatte. "Wir sollten stolz darauf sein, dass wir Menschen wie Sara in unserer Gemeinschaft haben. Ich möchte jedem danken, der sich um uns gekümmert hat." Die Aufnahmen für ihre YouTube-Serie hatten bereits vor einigen Wochen stattgefunden. Seit Sonntag herrschen in London einige der striktesten Corona-Einschränkungen Europas — und auch Geri Halliwell sitzt zuhause.