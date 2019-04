Allgemein | STAR NEWS

Eindeutiges Statement: Geri Horner bestreitet Sex mit Mel B

Haben sie nun oder haben sie nicht? Mel B (43) hatte in der vergangenen Woche in einem Interview in der amerikanischen Talkshow von Piers Morgan (54) ausgeplaudert, sie habe in den 90er Jahren einen One-Night-Stand mit Spice-Girl-Kollegin Geri Horner (46) gehabt, die damals noch unter dem Namen Geri Halliwell Karriere machte. Nachdem die Medien berichteten, es habe daraufhin eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen gegeben, äußerte sich das rothaarige Spice Girl jetzt selbst zu den Gerüchten.

Geri Horner streitet Sex mit Mel B ab

"Es war sehr enttäuschend all diese Gerüchte erneut lesen zu müssen, vor allem am Muttertag, dem Tag aller Tage", lässt die 46-Jährige am Sonntag über ihre Manager verkünden. Der Muttertag in Großbritannien fiel in diesem Jahr auf den 31. März. "Geri möchte alle wissen lassen, dass die jüngsten Schlagzeilen nicht der Wahrheit entsprechen und für sie und ihre Familie sehr schmerzhaft waren."

Die Musikerin freue sich aber sehr auf die kommende Spice-Girls-Tour und könne es nicht erwarten, die Fans wiederzusehen. "Sie ist sehr dankbar für den Support und die Loyalität der Fans seit so vielen Jahren."

Nach Aussagen von Mel B haben die beiden Sängerinnen nach dem Interview bereits telefoniert. Dabei hätten die beiden ein langes Gespräch geführt und auch über die bevorstehenden Konzerte geplaudert. Böses Blut habe es nicht gegeben.

