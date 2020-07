Allgemein | STAR NEWS

Gerda Lewis: Mädels-Urlaub endet in Horror

DE German Stars - Gerda Lewis (27) hat den vielleicht schlimmsten Urlaub ihres Lebens hinter sich. So schlimm war er, dass sie ihn abbrach und vorzeitig alleine nach Hause flog. Dabei hätte der Trip nach und Aufenthalt in Griechenland eine wohlverdiente, gut gelaunte Erholung für die blonde Schönheit werden sollen. Was lief schief?

So schnell wie möglich in den Flieger

So genau will Gerda das noch nicht verraten. Allerdings bereitete sie ihren Fans Sorgen, als sie in ihrer Instagram-Story von ihrem Horror-Urlaub berichtete. Mit vier Freundinnen war die ehemalige 'Germany's Next Topmodel'-Kandidatin nach Griechenland geflogen, hatte sich dort eine Luxusvilla gemietet und wollte mit ihren Besten mal so richtig die Seele baumeln lassen. Daraus wurde nichts. Tränenüberströmt schaute Gerda in die Handykamera und berichtete: "Meine Freundinnen wollen mich öffentlich demütigen." Das Model machte sich auf den Weg zum Flughafen. Alleine. Vor dem geplanten Ende des Urlaubs: "Viele von euch haben es ja schon mitbekommen. Zwischen mir und den anderen Mädels ist einiges passiert."

Gerda Lewis hat viel zu berichten

Es scheint hoch hergegangen zu sein in der griechischen Luxusvilla, denn wenn Gerda auch nicht die Details verraten wollte, so sagte sie doch genug, um einen Eindruck von der Stimmung zwischen den Mädels zu geben: "Ich habe gestern sehr viel geweint. Mir geht es nach allem, was passiert ist, nicht so gut. Die haben sich alle vier entschlossen, in die Öffentlichkeit zu gehen und alles von unserem Streit öffentlich auszutragen, mich zu demütigen und mich öffentlich zu zerstören. Weil sie einen so unfassbar starken Hass mir gegenüber verspüren." Gerda gebe sich eine Teilschuld, wie sie hinzufügte. Sie habe Fehler gemacht. Diese würden aber niemandem das Recht geben, sie derart fertig zu machen: "Ich wurde von den Mädels beleidigt, aus dem Haus rausgeschmissen. Die haben einfach meine Koffer vor die Tür gestellt und gesagt: 'Mach, was du willst, such dir ein Hotel, guck, wie du hier wegkommst.' Mitten im Nirgendwo." Gleichzeitig warnte Gerda Lewis ihre Fans, dass in den kommenden Tagen und Wochen wohl einige schmutzige Dinge über sie in der Öffentlichkeit gesagt werden.