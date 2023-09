Allgemein | STAR NEWS

Ex-Bachelorette Gerda Lewis: Große Liebes-Beichte

DE Deutsche Promis - Die Katze ist aus dem Sack! Nachdem bereits länger spekuliert wurde, dass Gerda Lewis (30) und Jannik Kontalis (27) ein Paar sind, hat die ehemalige Bachelorette jetzt Klartext geredet. Nach wiederholten vielsagenden Postings auf Instagram packte sie auf Anfrage aus: "Ja, Jannik und ich daten uns."

Viel Aufregung um Jannik Kontalis

Dass die beiden nicht einfach schon mal früher reinen Tisch gemacht haben, können natürlich nicht alle verstehen. Dem beugte Gerda denn auch gleich vor: "Zum Thema Spielchen möchte ich sagen, dass ich selbst entscheiden wollte, wann und wie viel ich zu dem Thema sagen möchte." Denn einfach war der Start für die beiden Reality-Stars keinesfalls. Wir erinnern uns: Jannik war aus der Datingshow 'Make Love Fake Love' mit Yeliz Koc (29) als On/Off-Paar hervorgegangen — eine Beziehung, die immer wieder für turbulente Schlagzeilen sorgte. Dabei hatte Gerda Yeliz noch vor Jannik gewarnt, denn eine Freundin hatte ähnliche Erfahrungen mit ihm gemacht.

Liebes-Beichte von Gerda Lewis

Jetzt also plötzlich die 180-Grad-Wende: Ausgerechnet Gerda Lewis, die es ja eigentlich besser wissen müsste, legte auf Social Media die Liebes-Beichte ab: "Unser Start war nicht gerade entspannt und teilweise auch paradox und ich habe auch nicht immer korrekt gehandelt. Am Ende zählt, was man selber möchte und womit man glücklich ist und das ist das, was mich glücklich macht." Was genau Yeliz Koc von der ganzen Sache hält, ist bislang nicht bekannt, aber sie und Jannik sind nicht im Guten auseinandergegangen. Dass sie Gerda Lewis mit ihrer neuen Liebe alles Gute wünscht, ist wohl nicht zu erwarten.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress