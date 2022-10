Allgemein | STAR NEWS

Geplatzter Blinddarm wegen Drogenmissbrauch: Matthew Perry wäre fast gestorben

DE Showbiz - Seine Chancen zu überleben standen bei zwei Prozent: Matthew Perry (53) wäre fast gestorben, als ihm vor vier Jahren der Blinddarm platzte. Schuld daran waren Drogen, wie der Schauspieler jetzt in seinen Memoiren gestand.

Zwei Prozent Überlebenschance

'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' kommt Ende Oktober heraus, doch vorab wurden bereits Details bekannt. Nach der Blinddarm-OP lag der 'Friends'-Star zwei Wochen lang im Koma, verbrachte fünf Monate im Krankenhaus und musste neun Monate lang einen Kolostomiebeutel tragen, der seine Ausscheidungen auffing. Einer der Gründe für den dramatischen Verlauf war Matthews exzessiver Drogenkonsum. "Die Ärzt*innen erzählten meiner Familie, dass meine Überlebenschancen bei zwei Prozent lagen", so der Darsteller in einem Interview mit 'People'. Er sei an eine Maschine namens ECMO angeschlossen worden.

Matthew Perry hat seine Lektion gelernt

"Sie übernimmt das Atmen für dein Herz und deine Lungen…niemand überlebt sowas", blickte Matthew Perry zurück. "An dem Abend waren fünf Leute an eine ECMO-Maschine angeschlossen und vier von ihnen starben und ich überlebte. Die große Frage ist also 'Warum? Warum war ich derjenige? Es muss einen Grund dafür geben.'" Der Schauspieler musste sich mehrfach operieren lassen — 14 Mal legte er sich unters Messer. Der Schock half ihm, schließlich den Drogen und dem Alkohol abzuschwören. Warum er erst jetzt mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit ging, hat einen einfachen Grund: "Ich musste warten, bis ich wirklich sicher war, dass ich clean und fern der Krankheiten Alkoholismus und Sucht war, um alles aufzuschreiben." Die Leser*innen "werden sich wundern, wie nah ich dem Tod war", so Matthew Perry.

Bild: Adam Nemser/startraksphoto.com