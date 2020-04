Allgemein | STAR NEWS

George und Amal Clooney: Für Corona tief in die Tasche gegriffen

DE Showbiz - George (58) und Amal Clooney (42) sind für ihre Großzügigkeit bekannt. In Zeiten der globalen Pandemie haben sie sich nicht lumpen lassen und insgesamt über eine Million Dollar gespendet, umgerechnet eine gute Million Euro. An die große Glocke gehängt haben sie das aber nicht.

Geld für Kreative

Stattdessen haben Vertraute gegenüber der US-amerikanischen Branchen-Plattformen 'Deadline' verraten, dass George und Amal einige Überweisungen getätigt haben. So sollen sie dem Motion Picture and Television Fund, dem SAG-AFTRA Fund und dem Los Angeles Mayors Fund jeweils 250.000 Dollar gespendet haben. Erstgenannte Organisationen unterstützen mit dem Geld Schauspieler und andere Künstler in der Film- und Fernsehbranche, die durch den Coronavirus Jobs verloren und nun Probleme haben, ihre Miete zu bezahlen.

Amal Clooney denkt an ihre Heimat

Insgesamt 300.000 Dollar wurden an die libanesische Tafel, die Lombardei-Region in Italien, und an die NHS, das Gesundheitssystem im Vereinigten Königreich, gespendet. Die libanesische Tafel wurde bedacht, da George Clooneys Ehefrau, die Menschenrechtsanwältin Amal, im Libanon geboren wurde und noch immer enge Kontakte zu ihrem Heimatland pflegt. George und seine Frau sind nicht die einzigen Stars, die in diesen Zeiten gespendet haben – auch Ariana Grande und Bono haben, neben vielen anderen, Geld an verschiedene Organisationen geschickt.

