George Clooney: Drastisches Verbot nach Roller-Unfall

George Clooney (57, 'Ocean's Eleven') muss sich künftig ein anderes Transportmittel suchen: Die Frau des Schauspielers, Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (41), hat ihm verboten, weiterhin auf einem Motorroller durch die Lande zu fegen. Das Risiko sei einfach zu groß, nachdem der Star im July in Italien in einen Unfall verwickelt worden war.

Unsanfte Landung

Ein Auto hatte dem Star die Vorfahrt genommen. Beim Zusammenprall war George Clooney gegen die zersplitternde Windschutzscheibe geprallt, bevor er in die Luft geschleudert wurde und schließlich unsanft auf dem Boden landete. Zum Glück kam der Hollywood-Beau mit kleineren Blessuren davon, doch für Amal war damit das Maß voll, wie George Clooney am Mittwoch [1. Mai] auf einem Hulu-Event in New York verriet: "Ich darf keinerlei Motorräder mehr fahren. Ich hatte einen echt üblen Unfall, hatte einen Zusammenstoß, als ich 70 Meilen die Stunde machte. Und damit ist jetzt Schluss, ich steige für immer ab."

George Clooneys Verbot inspiriert

Nachdem Amal Clooney sich für die Sicherheit ihres Mannes stark gemacht hatte, wurde auch die Frau von dessen Produktionspartner Grant Heslov (55) auf die Sicherheitslücke im Leben ihres Angetrauten aufmerksam und verhängte ebenfalls ein Verbot. "Wir haben es vermasselt und unsere Frauen meinte nur: 'Das war's, du steigst nie wieder auf ein Motorrad'," erzählt George Clooney vom kollektiven Verzicht auf gefährliche Transportmittel. Seine Fans werden es Amal sicher danken: Mit heilen Knochen ist George Clooney schließlich doppelt so viel wert.

