Allgemein | STAR NEWS

Geld gibt es scheinbar genug: Laura Müllers Adventskalender

DE Deutsche Promis - Die ganze Welt soll sehen, wie Laura Müllers (20) Adventskalender aussieht. Seit drei Tagen packt die Influencerin auf Social Media aus. Doch während die meisten von uns jeden Morgen ein Stück billiger Schokolade hinter ihrem Türchen finden, gleicht Lauras Adventskalender einer Luxus-Boutique.

"Ich bin so glücklich"

Ihr Mann Michael Wendler (48) hat sich nicht lumpen lassen. Als Freunde kleiner, versteckter Gesten ist das Paar ja ohnehin nicht bekannt, doch die Geschenke, die bei den beiden in Florida von der Zimmerdecke baumeln, haben es so richtig in sich. So packte Laura am 1. Dezember ein Luxus-Smartphone aus und verkündete verzückt: "Ich bin so glücklich." An Tag zwei freute sie sich über schwarze High Heels der Marke Saint Laurent — auch nicht billig. Und weil in Florida ja wahrscheinlich immer noch die Sonne auf die beiden scheint, gab es an Tag 3 eine Sonnenbrille von Miu Miu.

Woher nehmen Laura Müller und Michael Wendler das Geld?

An Geld scheint es also beim Wendler nicht zu mangeln, auch wenn laut 'Bild' erst vor wenigen Tagen ein Gläubiger vor der Tür des Schlagersängers ('Sie liebt den DJ') gestanden haben soll. Der Star schickte anscheinend seine Tochter vor, um zu öffnen, doch die Bilder seien mit Photoshop gefälscht worden, behauptete Michael Wendler. "So mies fotoshoppt die 'Bild'-Zeitung mich ins Bild", klagte er auf Instagram.

Fest steht, dass lukrative Auftritte in Deutschland als Einnahmequelle erst einmal wegfallen — nach den Verschwörungstheorien und dem Ausstieg des Sängers aus der 'DSDS'-Jury mag ihn wohl erst einmal kein Veranstalter buchen. Auch Laura hat wohl im Zuge dessen die meisten ihrer Werbeverträge verloren, wie Michael Wendler noch vor kurzem auf Social Media bekannt gab. Ein Grund, Weihnachten ausfallen zu lassen, scheint das aber noch lange nicht zu sein. Und so warten wir schon alle gespannt, welches Geschenk Laura Müller morgen früh auspackt.