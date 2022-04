Allgemein | STAR NEWS

‚Geissens‘ reloaded: Töchter Davina und Shania bekommen eine eigene Show

DE Deutsche Promis - Seit 2011 teilt die Familie von Carmen (56) und Robert Geiss (58) Jet-Set-Glamour und schnöden Alltag mit einer treuen Fangemeinde, die die Doku-Soap 'Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie' auf RTL2 mittlerweile seit über 18 Staffeln verschlingt. Die Töchter Davina (18) und Shania (17) wuchsen mit dem Trubel auf und können jetzt einfach nicht anders: Auch sie bekommen endlich ihre eigene Reality-Show.

Die deutschen Kardashians kommen

Am 23. Mai wird die erste Folge von 'Davina & Shania – We love Monaco' ausgestrahlt. In dieser und den nachfolgenden Sendungen dürfen wir miterleben, wie zwei privilegierte Teenager flügge werden und lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Immerhin braucht sich wohl niemand zu sorgen, dass leere Kühlschränke oder Zukunftsängste eine allzu große Rolle spielen werden. Stattdessen gibt es nach bewährtem Rezept Luxusleben und die Herausforderungen beim Einrichten der ersten eigenen Wohnung zu sehen, ergänzt durch ein wenig Schulstress.

Shania und Davina geben endlich den Ton an

"Die Idee dazu hatten wir zusammen mit Mama und Papa. Und wir haben mega Lust darauf, unseren Fans zu zeigen, wie unser Alltag so aussieht. Wir wollen definitiv Sachen zeigen, die man so bei 'Die Geissens' nicht sehen wird", erklärte Davina gegenüber 'Bild', und Shania fügt hinzu: "Es wird einfach unsere Sicht der Dinge gezeigt und wie wir in unserer ersten eigenen Wohnung klarkommen. Ich freue mich richtig darauf, diesen Schritt mit meiner großen Schwester zu tun. Endlich haben wir das Sagen!"

Sind ihre Eltern nun etwa abgemeldet? Keineswegs: "Mit Mama und Papa unternehmen wir nach wie vor sehr viel. Die bekommen natürlich auch eine Gastrolle bei uns", sagte Davina großzügig. Ihre Schwester ergänzt: "Trotz Auszug sehen wir unsere Eltern sehr oft; gehen zusammen Mittagessen oder verbringen auch mal ein Wochenende gemeinsam. Das wird man dann auch in unserer neuen Doku-Soap zu sehen bekommen." Mal sehen, ob Davina und Shania Geiss ihre prominenten Eltern bald überflügeln werden.

Bild: Georg Wendt/picture-alliance/Cover Images