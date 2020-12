Allgemein | STAR NEWS

Ganz aufgeregt: Miley Cyrus wird Tante

DE Showbiz - Miley Cyrus (28) kann sich auf ein ganz besonderes 2021 freuen. Während das zu Ende gehende Jahr für niemanden einfach war, gab es zumindest eine gute Nachricht für Miley: Sie wird Tante. Sie kann sich jetzt schon darauf freuen, 2021 einen kleinen Sonnenschein in der Familie begrüßen und in den Armen halten zu können.

Familienzuwachs kündigt sich an

Mileys Bruder Braison wird nämlich zum ersten Mal Vater. Der Schauspieler gab die frohe Kunde selbst per Instagram bekannt. Das Baby, ein Junge, soll im Juni des kommenden Jahres zur Welt kommen. Mama ist seine Ehefrau Stella: "Fühle mich extrem gesegnet und bin dankbar sagen zu dürfen, dass @stellacyrus und ich unser erstes Kind erwarten. Es ist unser Sohn, und er soll im Juni geboren werden. Ich liebe diesen kleinen Typen jetzt schon so sehr!" Dazu postete Brayson ein Bild von sich und seiner Frau, wie sie ein Ultraschallbild ihres Babys in den Händen halten, während sie vor einem Weihnachtsbaum stehen.

Miley Cyrus ist Tante Zwinkeln

Eine der ersten (virtuellen) Gratulanten war natürlich Miley Cyrus, die sich einen besonderen Eigennamen gab, indem sie kommentierte: "Aunt Swinkle (Tante Zwinkeln - eine Mischung aus lächeln und zwinkern) ist hier!" Ihre Schwester, Sängerin Noah Cyrus, schrieb: "Ich kann es gar nicht abwarten, Tante Noie zu werden!" Die zukünftige Mama Stella teilte dasselbe Bild auf Instagram wie ihr Mann und erklärte: "2020 war ein schwieriges Jahr, um es vorsichtig auszudrücken, aber es hat mir auch das größte Geschenk meines Lebens gebracht. Ich kann es nicht abwarten, unseren kleinen Jungen kennenzulernen und ihm dabei zuzusehen, wie er Licht und Zufriedenheit unter jenen verteilt, die ihn umgeben."