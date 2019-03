Allgemein | STAR NEWS

‘Game of Thrones’-Star Kit Harington: Therapie nach Jon Schnees Tod

Als Kit Harington (32, 'Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt') alias Jon Schnee am Ende der fünften Staffel von 'Game of Thrones' das Zeitliche segnete, hatten selbst hart gesottene Fans daran zu knabbern.

Dunkle Zeiten

Doch auch für den Schauspieler war die damit verbundene Aufmerksamkeit einfach zu viel, obwohl man es von der Kultserie ja mittlerweile gewohnt ist, dass sie ihre Hauptfiguren gnadenlos und auf grausame Weise ins Jenseits befördert. Doch für Kit Harington bedeutete dieser Cliffhanger, der erst in der nächsten Staffel mit der Wiederbelebung seiner Figur aufgelöst wurde, noch viel mehr. "Es waren meine dunkelsten Tage, plötzlich drehte sich die Serie so sehr um Jon, als er starb und wieder zurückkam", erinnert sich Kit Harington in 'Variety'. "Mir gefiel nicht, wie sich der Mittelpunkt der Serie auf Jon verschob."

Kit Haringtons Selbstzweifel

Die plötzliche Aufmerksamkeit wurde für den jungen Star zur Zerreißprobe. Kit Harington musste sich schließlich sogar therapeutisch behandeln lassen, da der Druck einfach unerträglich wurde — er hatte das Gefühl, seine Schauspielkünste seien nicht ausreichend und würden einer näheren Betrachtung nicht standhalten. "Es war keine gute Zeit für mich. Ich hätte mich eigentlich wie der weltgrößte Glückspilz fühlen müssen, doch in Wahrheit war ich so verletzlich." Der Star fand jedoch einen Ausweg: "Ich habe eine Therapie angefangen und mich Leuten geöffnet. Ich hatte so viele Zweifel, ob ich verdammt noch mal schauspielern kann." Dass er es kann, hat Kit Harington mittlerweile zu Genüge bewiesen. Ob Jon Schnee auch die achte und letzte Staffel von 'Game of Thrones' überlebt, die Mitte April an den Start geht?

