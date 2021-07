Allgemein | STAR NEWS

Gal Gadot: Wonder Woman bringt ihr drittes Kind zur Welt

DE Showbiz - Süße Nachrichten von Gal Gadot (36). Die Schauspielerin ist wieder Mutter geworden — und kann ein weiteres Mädchen in den Armen wiegen.

"Liebe und Gesundheit"

Die 'Wonder Woman'-Titelheldin und ihr Mann Yaron Varsano hießen am Dienstag (29. Juni) auf Instagram ihre kleine Tochter Daniella willkommen. Auf Instagram schrieb die dreifache Mutter zu einem Bild, auf dem ihre gesamte Familie sich um sie herum versammelt hat: "Meine süße Familie. Ich könnte nicht dankbarer und glücklicher (und müder) sein, und wir freuen uns alle so sehr, Daniella in unserer Familie willkommen zu heißen. Ich schicke euch allen Liebe und Gesundheit."

Gal Gadot und ihre Girls

Künftig werden Gal und ihr Mann von gleich drei kleinen Mädchen auf Trab gehalten, denn das Paar hat bereits die neunjährige Alma und die dreijährige Maya. Aus Wonder Woman wird also jetzt Super-Mama. Die Schauspielerin hatte im März auf Instagram bekannt gegeben, dass sie ihre Familie vergrößert — zuvor hatten Fans bereits spekuliert, dass sie schwanger war, weil sie zur Gastmoderation der Golden Globes am Vorabend ein auffallend weites Kleid getragen hatte. Herzlichen Glückwunsch an Gal Gadot.

