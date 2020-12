Allgemein | STAR NEWS

Gal Gadot: Fünf Mal die Woche ins Fitnessstudio für ‘Wonder Woman 1984′

DE Showbiz - 'Wonder Woman 1984' scheint sich zwar nicht zu dem großen Kassenschlager zu entwickeln, auf den die Macher gehofft hatten, doch an Hauptdarstellerin Gal Gadot (35) liegt das sicher nicht. Die Schauspielerin hat sich für ihre Rolle nämlich mächtig ins Zeug gelegt.

Der Personal Trainer hatte das Sagen

Um die Superheldin glaubwürdig darstellen zu können, hielt sich der Star strikt an die Vorgaben des Personal Trainers Magnus Lygdback. Der hat jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, dass sein Schützling vor allem daran interessiert war, so gesund wie möglich zu trainieren. Schließlich wollte man nicht riskieren, dass Gal Gadot sich verletzte und somit den gesamten Drehplan durcheinander wirbelte. Ein solcher Ansatz erfordert eine Menge Zeit, und die Schauspielerin investierte viel in ihre Vorbereitung. "Wir hatten es nicht auf die größtmögliche Muskelmasse abgesehen", verriet Lygdback.

Wann kommt 'Wonder Woman' Gal Gadot in die Kinos?

Vielmehr wollte man einen Ausgangspunkt schaffen, der garantierte, dass Gal stark wurde, die Verletzungsgefahr aber gleichzeitig gering halten. Und so trainierte Woman Woman fünf Mal die Woche geduldig und ausdauernd, während sie sich gleichzeitig an eine strenge Diät von Kohlehydraten, gesunden Fetten und einer Menge Gemüse hielt, plauderte der Trainer aus. Hierzulande müssen Fans allerdings jetzt noch auf das Ergebnis warten, da Lockdown-bedingt nach wie vor kein Starttermin für 'Wonder Woman 1984' mit Gal Gadot feststeht.