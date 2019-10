Allgemein | STAR NEWS

Frisch verliebt: David Harbour und Lily Allen turteln in New York

DE Showbiz - Schon im August kamen erste Gerüchte um eine Romanze zwischen David Harbour (44) und Lily Allen (34) auf, als die beiden gemeinsam das Stück 'The Lehman Trilogy' in London besuchten. Bisher habe die beiden die größten Anstrengungen unternommen, ihre frische Liebe aus dem Rampenlicht zu halten.

David Harbour und Lily Allen sind verliebt im Big Apple

Mit der Geheimniskrämerei ist nun aber Schluss, die Sängerin ('Smile') und der Schauspieler (Hellboy')scheinen am Wochenende beschlossen zu haben, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, die Öffentlichkeit an ihrer Liebe teilhaben zu lassen: Am Sonntagmorgen (13. Oktober) spazierten die beiden durch New York und machten dabei aus ihrer Zuneigung füreinander kein Geheimnis. David gab seiner Liebsten leidenschaftliche Küsse und ließ ihr jede Menge Aufmerksamkeit zuteil werden.

Lily Allen begleitet ihren David

Am Samstag hatte Lily ihre neue Flamme bereits bei seinem 'Saturday Night Live'-Auftritt unterstützt, auf der anschließenden After-Party begleitete sie David, die Eltern des Schauspielers waren ebenfalls anwesend. Erst vor Kurzem hatte dieser sich von Sängerin Alison Sudol (34) getrennt. Lily Allen ist schon länger Single: Die Beziehung der zweifachen Mutter mit dem Rapper Meridian Dan fand 2018 nach drei Jahren ein Ende.

