Allgemein | STAR NEWS

Frisch getrennte Avril Lavigne: Geht da was mit Tyga?

DE Showbiz - Sängerin Avril Lavigne (38) zeigte sich in Paris an der Seite von Rapper Tyga (33) und das sorgte für viel Blitzlichtgewitter. Ihr Ex Verlobter, Sänger Mod Sun (35), versichert nach wie vor, von der Trennung überrascht worden zu sein.

Gefühlt "noch verlobt"

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die beiden sich getrennt haben und wenn man dem Verlassenen glauben darf, war das eine echte Überraschung für ihn. Laut seines Sprechers "fühlte er sich noch verlobt", bevor er auf Tour ging. Der Amerikaner legte auf Instagram noch nach und schrieb: "In einer Woche veränderte sich mein Leben komplett… ich werde immer auf mein Herz hören, auch wenn es gebrochen ist." Dass sich seine Liebste schon umorientiert hatte, konnte man Fotos entnehmen, die sie bereits in Los Angeles mit Rapper Tyga zeigten. Das Promi-Portal ‘TMZ’ fragte bereits nach, aber sogenannte Insider betonten, dass die beiden "nur Freunde" seien. Hmm.

Avril Lavigne besucht die Pariser Modewoche

Als nächstes sah man Avril Lavigne in Paris bei der Modewoche, wo die Kanadierin eine Fashionshow besuchte. Da war allerdings nichts von Tyga zu sehen. Das änderte sich, als beide aus einer Limousine entstiegen, um im Restaurant Kuku zusammen mit Leonardo DiCaprio zu feiern. Zwar versuchte die Musikerin einigermaßen unerkannt zu bleiben - so verdeckte ein Hoodie ihr Gesicht - aber es nützte nichts. Dutzende von Paparazzi hatten sich um das Restaurant versammelt, um Fotos von prominenten Gästen zu erhaschen. In so einem Fall bietet ein Hoodie wenig Schutz, und das sollte jemand wie Avril Lavigne eigentlich auch wissen.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com/Cover Images