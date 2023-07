Allgemein | STAR NEWS

Angeblicher Trennung zum Trotz: Avril Lavigne und Tyga verbrachten den 4. Juli gemeinsam

DE Showbiz - Was läuft denn jetzt aktuell zwischen Avril Lavigne (38) und Tyga (33)? Eigentlich hatten sich die Sängerin ('Sk8er Boi') und der Rapper ('Loco Contigo') nach einer kurzen Romanze schon im letzten Monat wieder getrennt — das besagten zumindest mehrere Berichte.

Ist das noch Zufall?

Doch die Bilder, die Paparazzi am US-Unabhängigkeitstag am Dienstag (4. Juli) einfingen, sprechen eine andere Sprache. Das Paar wurde gemeinsam im Nobelrestaurant Nobu in Malibu gesichtet. Sie gehörten zu einer Gruppe von Feiernden, die allesamt abgestimmte weiße Outfits trugen. Doch das war nicht die einzige Sichtung der beiden. Schon am Wochenende waren sie in Las Vegas fotografiert worden, wo sie sich im Encore Beach Club angeregt unterhielten. Zuvor soll Tyga sich Avrils Konzert angesehen haben, bevor er einen DJ Set spielte.

Avril Lavigne tanzt mit Tyga

Die Gerüchte wurden weiter angeheizt, als Tyga auf TikTok ein Video teilte, auf dem er gemeinsam mit Avril Lavigne zu seiner neuen Single 'Bops Goin Brazy' tanzt. Das sind eigentlich zu viele Gemeinsamkeiten, als dass es sich noch um Zufall handelt. Dabei hatte 'People' im Juni das Ende der Beziehung nach dreieinhalb Monaten bestätigt. Das Paar war im Februar zusammengekommen, als Fotos die beiden in enger Umarmung zeigten. Zu dem Zeitpunkt war Avril Lavigne noch mit Rapper Mod Sun verlobt, beendete die Verlobung aber nach 10 Monaten, während er auf Tour war.

