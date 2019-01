Allgemein | STAR NEWS

Franziska Knuppe: Einfach eine Creme und dann geht’s los

Franziska Knuppe (44) ist bei ihrer Beauty-Routine bescheiden.

Die Laufstegschönheit ist eines der erfolgreichsten Models der Bundesrepublik, steht für internationale Magazine vor der Kamera und läuft auf Fashion Shows. Daneben ist sie Mutter – steht also doppelt unter Druck. Sie muss ihre Tochter Mathilda erziehen und gleichzeitig immer gut aussehen. Das gelingt ihr vor allem deshalb, weil sie sich selbst keinen Stress macht und nicht jeden Tag fünf verschiedene Cremes aufträgt, wie sie als neues Gesicht der Hautpflegemarke 'Eau Thermale Avène' im Interview bescheiden verrät:

"Ich bin nicht so, dass ich jede Woche zum Kosmetiker renne. Ich habe bisher – zum Glück – viel Glück mit meiner Haut gehabt. Ich pflege sie normal, ohne es zu übertreiben. Ich mache natürlich regelmäßig mal eine Maske. Aber wie das eben so ist, als arbeitende Mutter hat man eher weniger Zeit. Das heißt so einmal in der Woche, wenn ich mich mal in der Badewanne zurückziehe, dann kommt eine tolle Maske drauf. Oder wenn man mal sehr viel Stress hat, wenn ich viel fliege, dann pflege ich die Haut auch intensiver."

Das klingt mühelos – ist es aber nicht immer, schließlich ist der Tagesablauf eines international gefragten Models anstrengend. Franziska Knuppe gibt sich aber leger und fährt fort: "Als Model geht man zu einem Job komplett ungeschminkt. Ich mache mir morgens einfach nur eine Creme drauf und dann geht's los. Wenn ich zuhause bin und meine Tochter in die Schule bringe, kommt ein bisschen Concealer, vielleicht ein bisschen Mascara drauf und das reicht schon. Oder einfach eine Sonnenbrille, das geht auch!"

Wichtig sei ihr nur, abends vor dem Zubettgehen das Gesicht gründlich zu reinigen, um es vom Make-up zu befreien. Sonst verunreinigt nicht nur die Haut, sondern Franziska würde am nächsten Tag auch wesentlich mehr Zeit für ihre Beauty-Routine aufwenden müssen. Und Zeit ist bekanntlich Geld.

