Franziska Knuppe: Mehr Frauen sollten sich trauen, auf Make-up zu verzichten

DE Deutsche Promis - Für Franziska Knuppe (48) ist ihre Schönheit ihr Kapital: “Man färbt sich die Haare, man schminkt sich, davon leben wir ja auch“, bestätigte sie am Rande der Vienna Awards gegenüber RTL. “Das gehört ja dazu, das ist ja auch mein Beruf.“ Privat sieht die Welt bei der Rostockerin jedoch ganz anders aus.

Franziska Knuppe ist keine Prinzessin

“Wenn ich zuhause meine Leben leb, mit seiner Familie zusammen ist, lauf ich ja auch nicht rum wie eine Prinzessin“, lachte sie. “Das wäre ja schlimm.“ Sie wünscht sich sich mehr Natürlichkeit und ermutigt auch andere Frauen dazu. “Es ist natürlich toll zu sehen, dass jetzt prominente Frauen wie zum Beispiel Pamela Anderson auch ungeschminkt auf den red carpet kommen.“ Problematisch sei, dass die sozialen Medien allzu oft ein unrealistisches Frauenbild verbreiteten. Es sei doch normal, dass Menschen das Leben, das sie geführt haben, anzusehen sei, aber das würde vor lauter Perfektionswahn, Filter und Photoshop nur allzu oft vergessen. Ähnliches gelte fürs Essen: "Ich habe noch nie in meinem Leben eine Diät gemacht, weil ich zum Beispiel auch auf Dinge wie Kohlenhydrate – ich liebe Brot, ich liebe Pasta – nicht verzichten möchte und auch nicht verzichten kann", hatte Franziska im Juli anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches ‘Schlank ohne Umwege – das Knuppe-Prinzip’ gegenüber der ‘Gala’ gesagt.

Sich wohl zu fühlen ist das wichtigste

Ob eine Frau sich nun au naturel am wohlsten fühlst oder lieber auf Make-up setzt, sei am Ende ihr selbst überlassen, betonte Franziska: “Im Endeffekt muss jeder selber wissen, wie er damit umgeht. Aber natürlich ist es wichtig, auch zu zeigen, wie sieht man normal aus. Wie kann man sich auch mit wenig Make-up oder mit einfachen Mitteln gut fühlen, ohne dass gleich jeder fragt: ‘Geht es dir gut? Bist du krank?’ Weil das ist ja oftmals die Frage bei Frauen, wenn man plötzlich kein Make-up trägt“, erklärte das Model im RTL-Gespräch. Hoffentlich kann Franzska Knuppe mehr Frauen ermutigen, ihren natürlichen Look zu lieben und zu leben, damit unrealistische Erwartungshaltungen irgendwann keine Chance mehr haben.

Bild: rtn, ulrike blitzner/picture-alliance/Cover Images