Frank Elstner: Endlich noch mal ein Newcomer sein!

DE German Stars - Frank Elstner (77) hatte Anfang dieses Jahres eine neue Talkshow ins Leben gerufen, die den Titel trägt 'Wetten, das war's..?' und in der sich der Moderator mit Größen wie Jan Böhmermann (38) und Helene Fischer (35) unterhält – und zwar auf YouTube, nicht etwa im ZDF, wo Frank jahrzehntelang zuhause war.

Die neue Sendung ist eingeschlagen wie eine Bombe und hat dem Moderator zahlreiche positive Kritiken beschert. Für dieses Format ist Frank nun mit einem YouTube Goldene Kamera Digital Award ausgezeichnet worden – in der Kategorie Bester Newcomer. Und das mit 77 Jahren! Da musste der Showbusiness-Elefant, der kürzlich seine Parkinson-Erkrankung öffentlich machte, selbst schmunzeln und erklärte in seiner Dankesrede: "Ich finde das übrigens so nett, dass Sie mich so nett empfangen, weil die meisten von Ihnen kennen mich gar nicht."

Frank Elstner ist in junger Gesellschaft

Tatsächlich waren die Gewinner in den anderen sieben Kategorien alle wesentlich jünger als Frank Elstner. In der Sparte Comedy & Entertainment etwa wurde Joseph DeChangeman ausgezeichnet, der seit September 2012 auf der Internetplattform von Selbstexperimenten berichtet – wie etwa drei Monate ohne Spotify zu leben. Das passt genau zu der Veranstaltung, die die originellsten und bewegendsten Internetproduktionen würdigen will. Als Bester Music Act wurde Wincent Weiss ausgezeichnet, 'Tagesschau'-Moderatorin Linda Zervakis und Comedian Daniele Rizzo führten durch den Abend.

