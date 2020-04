Allgemein | STAR NEWS

Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl: “Benefiz-Cover ist eines meiner Karriere-Highlights”

DE Showbiz - Dave Grohl (51) erinnert sich gut an den Moment, in dem Bosse der BBC ihn baten, eine Coverversion des Foo-Fighters-Hits 'Times Like These' aufzunehmen. Dabei sollte der Rockstar nicht allein im heimischen Studio stehen: Der britische Sender wollte ihm zahlreiche Kollegen zur Seite stellen.

"So viele unglaubliche Künstler"

"Ich habe vor einigen Wochen den Anruf erhalten, dass die BBC an dem Projekt arbeitet, und ich fühlte mich sofort geehrt, dass sie einen unserer Songs nehmen wollten und dass so viele unglaubliche Künstler dabei sein würden", erzählte er in der BBC-Sendung 'Big Night In' nachdem das Video dort am Donnerstag (23. April) Weltpremiere gefeiert hatte. "Es bedeutet mir so viel, dass der Song für etwas so Bedeutsames genutzt wird. Es war einer größten Momente in meinem Leben als Musiker." Im Text heißt es unter anderem "It's times like these you learn to live again/It's times like these you give and give again" (In Zeiten wie diesen lernst du wieder zu leben/In Zeiten wie diesen gibst du immer wieder).

Dave Grohl zwischen Angst und Hoffnung

"Es ist wirklich komisch, denn ich habe den Song während eines seltsamen Lebensabschnitts geschrieben — ich hatte Angst und gleichzeitig Hoffnung, und ich glaube, das ist auch heute der Fall", erzählte Dave Grohl weiter. Neben dem Foo-Fighters-Star und seinen Bandkollegen sind auf der Benefiz-Single unter anderem auch Dua Lipa, Rita Ora, Chris Martin, Sam Fender, Royal Blood, Paloma Faith, Sean Paul, Hailee Steinfeld, Biffy Clyro, Ellie Goulding und Bastille zu hören. Apple-CEO Tim Cook hat bereits angekündigt, dass seine Firma keine Tantiemen einsacken wird. Die Erlöse des Benefiz-Projekts gehen an den Covid-19-Solidarity Response Fund — den Corona-Hilfsfonds der Weltgesundheitsorganisation WHO. Dave Grohl und die Live Lounge Allstars hoffen jetzt auf zahlreiche Streams.