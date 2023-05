Allgemein | STAR NEWS

Florence Pugh: Mit Social Media kontrolliert die Schauspielerin ihr Image

DE Showbiz - Auf Instagram folgen Florence Pugh (27) immerhin schon 9,2 Millionen Follower — Tendenz steigend. Doch während viele Promis auf ihrem Profil ausschließlich auf Glamour und Filter setzen, gibt es bei der Schauspielerin auch schon mal Bilder, auf denen sie Grimassen zieht oder ungeschminkt ist.

"Damit ist mein Scheitern schon vorprogrammiert"

Das ist alles Teil ihres Plans, erklärte die Britin jetzt in einem Interview mit dem Magazin 'Time'. Sie nutze Social Media, um ihr Image in der Öffentlichkeit zu kontrollieren. Dazu gehörten auch die Momente, in denen sie weniger perfekt wird. "Ich würde niemals nur eine Seite von mir zeigen, denn damit ist mein Scheitern schon vorprogrammiert", so der Star. "Ich will nicht, dass jemand damit Geld verdient, dass er mich dabei erwischt, wie ich gerade mal ich selbst bin. Ich will den Leuten alles von mir geben." Sie selbst sei in einer Kultur großgeworden, in der Stars für ihren Look auf dem roten Teppich gepriesen und dann fertiggemacht wurden, weil sie am nächsten Tag "normal" aussahen.

Florence Pugh will nicht interpretiert werden

"Ich hasse es, dass es dann deine Schuld sein soll, dass du so aussiehst", fuhr Florence Pugh fort. Sie wollte schon von Beginn ihrer Karriere an sicherstellen, dass die Menschen sie zu sehen bekamen und nicht anderen die Interpretation überlassen, wie sie nach einer langen BAFTA-Party auszusehen habe. "Es gibt kein Missverständnis, wie ich in einer solchen Umgebung aussehe, und das ist sehr befreiend.” Zudem scheut sich sie sich nicht davor, auf Social Media auch direkt auf Gerüchte um ihre Person einzugehen. Florence Pugh hat Social Media offenbar begriffen.

Bild: Jennifer Graylock/INSTARimages