Angebliche Fehde am Set von ‚Don’t Worry Darling‘: Florence Pugh will nicht darüber sprechen

DE Showbiz - Als der Film 'Don't Worry Darling' zum Herbstanfang 2022 in die Kinos kam, wurde fast mehr über die Dreharbeiten gesprochen als über den Streifen selbst. Ganz besonders war aufgefallen, dass Hauptdarstellerin Florence Pugh (27) schon vor der offiziellen Premiere Pressetermine sausen ließ, wo es nur ging.

Olivia Wilde schweigt

Schnell machten die Gerüchte die Runde, es habe während der Dreharbeiten Ärger zwischen der Schauspielerin und ihrer Regisseurin Olivia Wilde (38) gegeben. Auslöser dafür, so die Spekulationen, soll Olivias Affäre mit dem männlichen Hauptdarsteller Harry Styles (29) gewesen sein. Zum Zeitpunkt der Arbeiten am Film war Olivia noch offiziell mit 'Ted Lasso'-Star Jason Sudeikis (47) zusammen. Die Regisseurin hatte bestritten, dass es Ärger zwischen ihr und ihrer Hauptdarstellerin gegeben hatte und begründete Florences Abwesenheit bei der Promotion-Tour damit, dass sie bereits für einen neuen Film — Teil zwei von 'Dune' — vor der Kamera stünde. "Es ist mir unbegreiflich, dass die Medien sich auf haltlose Gerüchte konzentrieren, die ihr großes Talent überschatten", schimpfte die Regisseurin.

Florence Pugh schweigt ebenfalls

Was auch immer vorgefallen sein mag zwischen Florence Pugh und Olivia Wilde — dass eine der beiden Frauen auspackt, wird immer unwahrscheinlicher, denn in einem Interview mit 'Vanity Fair', welches am Mittwoch erschien, wich die Schauspielerin erneut Fragen zu 'Don't Worry Darling' aus. "Ich will eigentlich nicht über 'Don't Worry Darling' sprechen, denn der Release von 'Das Wunder' war so positiv", erklärte Florence mit Bezug auf ihr neuestes Projekt. "Ich habe mich so darauf gefreut, darüber zu sprechen, ich habe nicht das Bedürfnis, alle dreckigen Kleinigkeiten von 'Don't Worry Darling' durchzugehen. Wenn es in Ordnung ist, lassen wir das einfach." Und so gehen die Spekulationen wohl weiter, was vorgefallen ist zwischen Olivia Wilde und Florence Pugh.

Bild: Cover Images