‘Fernsehgarten’-Moderatorin Andrea Kiewel: “Ich liebe einen Mann vom anderen Stern”

DE Deutsche Promis - Andrea Kiewel (55) strahlt, und dazu hat die Moderatorin des 'ZDF'-Fernsehgartens auch allen Grund. Sie hat nämlich Schmetterlinge im Bauch, wie sie in ihrem neuen Buch 'Meist sonnig' verraten hat.

Herzensmensch in Tel Aviv

Ganz neu ist der Mann in ihrem Leben allerdings nicht. Schon im Mai hatte der Star in einem Interview mit 'Bild am Sonntag' Andeutungen gemacht, dass es jemand ganz Besonderen für sie gebe. Damals hatte die Moderatorin über ihr Leben zwischen Frankfurt und Tel Aviv gesprochen. "Ich habe eine Wohnung in Frankfurt und eine in Tel Aviv. In der 'Fernsehgarten'-Saison habe ich es meistens so geregelt, dass ich am Sonntag um 18 Uhr ins Flugzeug steige und um Mitternacht meine kleine Wohnung in Tel Aviv aufschließe, mich mit einem Arak auf den Balkon setze und runterkomme." Dort hat sie auch ihren Freund kennengelernt: "Da habe ich Familie, sehr viele Freunde und auch einen ganz besonderen Herzensmenschen. Aber dazu sage ich nicht mehr, das ist nur meins und das beschütze ich ganz stark."

Andrea Kiewel lernt Hebräisch

Hat Andrea Kiewel nach drei Ehen endlich den Einen gefunden? In ihrem neuen Buch hat sie ein wenig mehr verraten: "Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist. Man nennt es Fernbeziehung. (...) Wir leben in verschiedenen Welten. Wir sprechen nicht mal dieselbe Sprache. (...) Wir sind uns an einer Straßenecke begegnet und da stehen wir immer noch." Jetzt lernt der TV-Star sogar Hebräisch - damit die Kommunikation mit dem "Astronauten" noch besser klappt.

