Felicity Huffman: Vor Gericht in Boston

Schauspielerinnen Felicity Huffman (56, ‘Desperate Housewives’) und Lori Loughlin (54, ‘Full House’) standen am Mittwoch [4. März] vor Gericht in Boston. Felicity erschien am Vormittag, Lori am Nachmittag, um sich vor Beginn ihrer jeweiligen Verfahren anzuhören, welcher Vergehen sie beschuldigt werden. Das eigentliche Verfahren steht ihnen noch bevor. Die Behörden sind mit ihren Ermittlungen noch nicht fertig und erwarten, weitere Eltern wegen Betrugs anzuklagen.

Was erwartet sie?

Sowohl Felicity und Lori sollen laut ‘CNN’ vor Gericht nur wenige Worte verloren haben. Im Bostoner Gerichtssaal wurden sie über ihre Rechte und die Anklagen informiert, die gegen sie erhoben wurden. Zudem erklärte der zuständige Richter, welche möglichen Strafen sie erwarten, sollten sie im noch anstehenden Verfahren für schuldig erklärt werden. Anschließend haben Felicity und Lori Einverständniserklärungen unterschrieben, weiterhin auf freiem Fuß zu bleiben. Sie haben das Gerichtsgebäude daraufhin wieder verlassen.

Betrug ist aufgeflogen

Beiden wird vorgeworfen, an einer Betrugsmasche teilgenommen zu haben. Sie sollen einem Berater sechsstellige Summen dafür bezahlt haben, Trainer an Universitäten zu bestechen. Diese Trainer haben anschließend die Testergebnisse von Felicitys und Loris Kindern gefälscht, um ihnen einen Platz an Elite-Universitäten in den USA zu beschaffen. Der Gerichtssaal in Boston soll vor Kamerateams und Reportern aus allen Nähten geplatzt sein. Die Vorwürfe wurden vor wenigen Wochen gegen die beiden Schauspielerinnen erhoben. Nach Zahlung einer Kaution wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Auch Loris Ehemann, der Designer Mossimo Giannulli (55), ist angeklagt. Felicitys Ehemann, Darsteller William H. Macy (69), hingegen nicht.

© Cover Media