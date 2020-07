Allgemein | STAR NEWS

Fans fiebern: Helene Fischers Comeback steht fest

DE German Stars - Über ein Jahr ist es her, dass Schlagerqueen Helene Fischer (35) sich mit Verweis auf eine Auszeit abmeldete. Wann kommt sie mit neuer Kraft und neuen Songs zurück, fragen sich ihre Fans. Die zwei öffentlichen Auftritte, die für 2020 geplant waren, fielen dem Covid-19-Lockdown zum Opfer und mussten verschoben werden oder ausfallen. Jetzt gibt es endlich wieder einen Termin, den sich Helene-Fans rot im Kalender anstreichen können.

Helene Fischer feiert Comeback im Schnee

Am 26. März 2021 tritt Helene Fischer im Rahmen von 'Sound & Snow Gastein' auf, um ihr für den 4. April 2020 geplantes Konzert dort nachzuholen. Mit diesem Konzert in Bad Hofgastein wird das Ende der Skisaison gefeiert und um das Publikum vor Helenes Show anzuheizen, wurde die vielversprechende Newcomerin Melissa Naschenweng verpflichtet. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, es sind aber auch noch Tickets im Angebot. Allerdings ist der Spaß nicht ganz billig: Die günstigste Karte für einen einfachen Stehplatz soll gut 103 Euro kosten. Wer etwas tiefer in die Tasche greifen kann, bekommt mit dem 'Diamond VIP-Paket' für 503,49 Euro neben bester Sicht und einen Platz im Zelt auch Speisen und Getränke.

Für das ausgefallene 'SnowpenAir' auf der Kleinen Scheidegg in der Schweiz gibt es leider keinen Nachholtermin, aber bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden.

Wann kommt Helenes nächstes Album?

Corona hat wohl die Pläne von so ziemlich jedem Menschen in irgendeiner Weise auf den Kopf gestellt. So ist es fraglich, ob der geplante Veröffentlichungstermin für Helene Fischers neues Album im Herbst zu halten ist. Laut 'Bild' sollen nach einer öffentlichen Ausschreibung über 500 Songs vorliegen, aus denen Helene und die Plattenfirma 15 für das Album und zehn weitere für Edel-Editionen auswählen werden. Insider munkeln, dass es das neue Album pünktlich zu Weihnachten fertig werden soll – und ein schöneres Geschenk gibt es für die Fans von Helene Fischer sicher nicht.